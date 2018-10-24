Куди идет Большая Арктическая восьмёрка? Заметки канадского архангелогородца

Ну, не спроста все-таки на поздравление с наступающим Новым годом на встрече бизнесменов с Президентом в Кремле наши бизнесмены иногда тревожились. Это я о чем?
Кому -кому, а бизнесу терпения и чувства юмора не занимать. По- иному и нельзя. А власть терпеливых и веселых любит, ибо знает. Никуда, они, голубчики не денутся. Все мы родом оттуда. Или почти. Известные фразы: "У нас другого народа нет" , "был бы повод, а человек найдется", "гибель одного человека - трагедия , а миллионов -статистика" - и правда стали крылатыми. А при каких обстоятельствах "чудесный грузин" изрек эти слова Вам, читателю Руснорда, лучше меня известно. Праздники только начались, так что свалить на память и на тяжелую голову не получится. Пора и мне, наконец, окинув взглядом город Оттаву и полноводную канадскую реку матушку с тем же названием, взяться за итоги уходящего года. И рассказать о своем взгляде на итоги деятельности Арктического совета. И как свободному автору Руснорда, и как участнику практической работы большой Арктической восьмерки в последние 10 лет.
Арктический совет (АС) был создан в 1996 году именно в Оттаве по инициативе Канады, которая первой оценила важность будущей Арктической стратегии. Соединенные Штаты Америки отнеслись к идее АС прохладно по разным причинам. Великая Америка и так была великой. Россия в то время билась за демократию и с трудом не допустила в стране возврата к власти коммуниста Геннадия Зюганова. Остальные участники Арктического совета Норвегия, Дания (Гренландия) сначала составили лишь Арктическую пятерку. А уж потом к пятерке присоединились Швеция, Финляндия и Исландия. И все это объединение стало называться Big Arctic 8.
Именно так, в англ версии, а не как Арктический Совет, в ежегодных докладах прошедшего пятилетия сенатской комиссии под председательством спикера верхней палаты Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко записано. Хотя, наверное, депутатам обеих палат ФС РФ лучше было бы выучить английский язык, знание которого ой как не хватает в прямых контактах для налаживания международных связей.
Прайс лист цен лично сам видел в годовом отчете одного нашего федерального министерства. Хуже некуда. Так что и там дела со знанием английского языка 30 лет спустя после "Перестройки- дело умных мужчин" песни "Алисы" и Кости Кинчева - не лучше. Может от того Петр Великий наставительно говорил русским людям: "Учите отроки иностранные языки, чтобы помимо прочих болванов отличить можно было". Пока слова, сказанные 350 лет, назад ушли в пустоту. Ну да ладно, все наладится.
И Арктический Совет, и Петр Великий к Архангельску имеют самое непосредственное отношение. Может быть, несколько разное.
Еще лет 10 назад на границе РФ - Финляндия в 15 -20 часовом кошмарном ожидании при таможенном оформлении автобусов Вольво для АПАП-1 и позднее для частного архангельского бизнеса я стыдил питерских таможенников. "Ну что вам взять с нас, архангельских?". "Итак уж все, что можно. Питерский порт с архангельского запретительным указом Петра 1718 года вытянул. Непонятно? Просто с того самого года началось усиленное перенаправление экспортно-импортного потока с Архангельска на Питер, и жителям Архангельской губернии только и оставалось стыдить "центральные власти" за такое отношение к первому морскому порту России. Еще не империи пока.
И работал этот укор питерским таможенникам по автобусам Вольво для архангельского общественного транспорта на отлично.
Весело посмеялся над моей шуткой-правдой питерский подполковник таможенной службы с легендарной русской фамилией Иванов. И пропускал без лишней, как бы это помягче сказать… Да, вон оно словечко - без волокиты.
Дело прошлое, а настроение предновогоднее у всех нас. Ну, что грустить? Было и было.
Тем более, приглядитесь внимательно и увидите уже изрядно обшарпанные зеленые и красные автобусы Вольво, бегающие по Архангельску, Северодвинску, Новодвинску и вообще по просторам нашей необъятной области. Эка меня куда занесло. Давайте-ка на арктическую тему вернемся.
С Арктическим советом и его привязке к Архангельскому краю все проще. Именно с Архангельска - главной базы снабжения северного морского пути (СМП) - начиналась Арктическая эпопея в 1932 году. Тогда шуму арктического было поменьше, а дела побольше. Но это не только лишь в отношении Архангельска. В целом страна в развитии стратегии Арктики последние 6 лет весьма преуспела…
Декабрь 2012 год стал для меня годом первого участия в рабочей группе Арктического совета в Рейкьявике (Исландия), занимающейся вопросами арктического мореплавания и авиации, береговой охраны в целом. Ну, куда без пограничников, предсказателей погоды, портовиков, "пароходов" и самолетов в Арктике? Представлял тогда проект ЕС-Северный морской коридор (СМК) в СЗФО и компанию Транс НАО шиппинг. Но это не начало мемуаров, потерпите. Избави бог, рано еще.
Выступал в дискуссиях по развитию коммерческого мореплаванию Северного морского пути (СМП) и активизации западного, "безледокольного" европейского участка Севморпути от Мурманска до порта Абердина. Где проходила и проходит перегрузка американского и английского оборудования для работы на Арктическом шельфе.
Исландия тогда председательствовала в АС, а потому встреча проходила в холодном и ветряном Рейкьявике.
Россия, наряду с другими, представляла стратегию развития Арктики и выступать должен был руководитель ФГУП Главморспасслужбы Виктор Чернов. Это, по существу, береговая охрана (по англ. знакомое сoast guard service). В подчинении которой береговая авиация, морской транспорт, гидромет, частично пограничная служба каждой из стран АС.
После первого дня работы Арктического совета наступило время отдыха, и вечером узнал у Виктора в гостеприимном безалкогольном кафе столицы страны гейзеров , что его "странового" выступления не будет. Дело прошлое. Могу сказать, что пили не только чай. С любезного разрешения болгарской хозяйки, которая сделала вид, что не видит, почему в полупустом кафе у двоих русских все больше активно развивается явно не чайная дискуссия. Выручил мой алкогольный запас, по- братски разделенный с Главморспаслужбой. Назвали бы как все в мире - береговая охрана Проще бы и выговаривать было...
Но у нас тут и здесь не как у всех. Виктор с убеждением доказывал, что трепаться не надо о еще не сделанном в Арктике - плохая примета. Бывший начальник Новороссийского пароходства в чем -то был прав.
А планов и впрямь было громадье, которые " тянули" аж на 60 млрд "зеленых". Вдумайся, читатель. Cколько же это бюджетов Архангельской области?
Ровно 6 лет назад в уютном исландском кафе впервые услышал о невероятной конкретной арктической программе РФ. Замена и модернизация всего ледокольного флота на трассе СМП, строительство нового порта Сабетта на Ямале, и почему -то не прозвучавшая или не услышанная мною программа строительства завода по сжиженному природному газу (СПГ). Посмотри на календарь, читатель.
6 лет спустя можно с гордостью говорить, что колоссальное напряжение всех финансовых ресурсов страны, судостроительных предприятий и их многотысячных коллективов дало колоссальные результаты.
Во время того двухлетнего американского, а потом и канадского председательства в АС в 2013-2017 г.г. Россия на 50% обновила свой арктический флот, запустила новый арктический порт Сабетта, который на круглогодичной основе стал отправлять танкеры с СПГ по всему миру.
Да, многие решения носят и носили двойное назначение. Но и политическая ситуация не стояла на месте. "Исландский" декабрь 2012 и нынешний декабрь 2018 разделяет пропасть. На дворе бушуют украинские и сирийские события и санкции… санкции… санкции, которые почти переросли в угрозу неприятия и махания шашками. Вот тут и настало время для реалистичного арктического оптимизма, читатель.
Роль Архангельска в освоении Арктики остается весьма значительной в первую очередь, как базы снабжения СМП, как порта России, где может осуществляться перегрузка грузов стран АСЕАН с дальнейшей транспортировкой в Центральную часть РФ. По классной федеральной трассе М-8, которой на некоторых участках вполне можно присвоить статус магистрали или "хай -вэй" по западной классификации.
Правда, может и лишнее это. Глядишь, не пришлось бы выгладывать штрафные деньги за поездку с ветерком по этой полюбившейся дороге от Архангельска до Москвы и далее. Узкое место этой дороги (bottle neck англ- В.Х) "хрущевский" железнодорожный мост Архангельска, который остается едва ли не самой уязвимым звеном во всей этой Арктической логистической цепочке порт Экономия - центральная Россия . У Архангельской области в этой арктической цепочке совсем неплохое будущее.
И создание рабочих мест, тысячи рабочих мест, где планируется работа по строительству Архангельского глубоководного порта. Не бесспорная идея, и смущенный Эрнст Белокоровин так и не нашелся, что ответить прагматичным англичанам на вопрос: "А зачем строить новый порт, если старый не загружен?". Пока порт Экономия вполне справляется с Арктическими грузами самостоятельно, а оживление резервного порта Бакарица явно не будет столь затратным. Ведь такое решение по расширению работ в порту Бакарица уже принималось в годы Первой и Второй мировых войн.
Сейчас не война, но денег точно лишних у страны нет, а китайские посулы инвестиций мы проходили не раз. И не только на примере Архангельского глубоководного порта, технико-экономическое обоснование (ТЭО) и грузопотоки которого, положа руки на сердце, никто со знанием дела не считал. Как и транспортный проект Белкомур.
Без образованных людей в Арктическое будущее Архангельскому региону и другим шести российским территориям не прийти.
Образовательному центру САФУ, созданному в 2010 году, еще предстоит огромная работа по превращению в вуз мирового класса. Надувание щек здесь только навредит. По итогам 2018 года Российское рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) поставило даже легендарный МГУ лишь на 153 место в рейтинге топ-400, где было оценено 783 университета из 74 стран с развитыми экономиками. Мы ведь уже встали с колен и не очень-то любим, когда Россию относят к странам с активно, но лишь развивающимися экономиками? Не так ли?
И потому гордиться лучше тем рейтингом, который есть у развитых стран. Тем более, что арктическая работа, выполненная за последние годы Россией, меня лично просто приводит в неописуемый восторг. Не зря же на UAr - встрече ведущих мировых арктических институтов в Архангельске - американские и канадские геологи спросили меня: "А какая у вас любимая пословица о России?". " Медленно запрягаем, но потом любим быструю езду"- был мой ответ. Норвежский ученый, стоявший рядом, одобрительно закивал. А финский ректор Калерво Ваанен из Турку тут же пригласил выступить и поделиться, а что там в Русской Арктике намечается "инфраструктурненького"?
Наметилось уже, и теперь можно отмечать Новый год 2019 с большой радостью и удовлетворением, но не с головокружением от успехов. Это уже проходили. Арктической инфраструктурной работы еще у нас осталось не на один год.
А как у других арктических наций?
Потерпи, читатель, до Нового года еще есть время. Занимайтесь своим предновогодними хлопотами, а я в это время займусь продолжением статьи. Если не успею, то вернусь к Вам после Нового года. А Вы берегите себя.
Я же пока выясню, что там происходит с выполнением арктической программы у главных участников Big Arctic 8 - США, Канаде и Норвегии и Финляндии, Не забудем и " скромного" китайского наблюдателя в Арктическом совете. Не забудем и остальных - ту же Южную Корею, которую удалось увидеть самому в уходящем году.
С наступающими Новогодними праздниками
Ваш
Владимир Харлов