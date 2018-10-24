Шенкурский район проснулся с новым главой

Как мы и предполагали, районные депутаты остановили свой выбор на пожарном Сергее Смирновом, единственном из кандидатов, предоставившим конкурсной комиссии собственную программу действий и преобразований.
Напомним, окончательное решение принималось во двум кандидатурам - Михаилу Мишенёву, главе МО «Федорогорское» и Сергею Смирнову, руководителю государственного казённого учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 18».
Их конкурентка, временно неработающая Людмила Семакова, выбыла в ходе двух первых туров.
Этим, собственно, и закончилась вчерашняя внеочередная сессия Совета депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».