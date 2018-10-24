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Шенкурский район проснулся с новым главой

Как мы и предполагали, районные депутаты остановили свой выбор на пожарном Сергее Смирновом, единственном из кандидатов, предоставившим конкурсной комиссии собственную программу действий и преобразований.

Напомним, окончательное решение принималось во двум кандидатурам - Михаилу Мишенёву, главе МО «Федорогорское» и Сергею Смирнову, руководителю государственного казённого учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 18».

Их конкурентка, временно неработающая Людмила Семакова, выбыла в ходе двух первых туров.

Этим, собственно, и закончилась вчерашняя внеочередная сессия Совета депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

29 декабрь 11:24 | : Политика

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