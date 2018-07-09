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Депутатский мордобой, или «Синдром Пивкова»: новые подробности "мусорных" слушаний в Северодвинске

Бить лица оппонентам и манипулировать общественным мнением – таков фирменный стиль депутатов «новой волны», считают наблюдатели.

 

Стоит напомнить, что буквально в прошлом месяце отгремели выборные баталии кампании в областное Собрание депутатов. Северодвинцы выбрали своими представителями новых депутатов, элдэпээровцев и эсеров, в том числе – господина Кувакина. Именно он и попытался стать «звездой» воскресных общественных слушаний в Северодвинске.

Вирус «предвыборки» оказался не только заразным, но и очень устойчивым: риторика избирательной кампании так и прорывалась в каждой фразе. Казалось бы, северодвинцы собрались поутру в зале ЦКиОМ на общественные слушания, чтобы выслушать аргументы специалистов, взвесить все «за» и «против» и принять объективное решение по поводу рекомендаций городским депутатам: вносить или не вносить изменения в Генплан города.

Общественная комиссия из горожан заранее разработала регламент слушаний, на основе заявок составила перечень выступающих, напечатала мандаты и бюллетени… Но уважать мнение других – не в стиле Кувакина и Ко.: вначале он попытался снова сорвать слушания (и оставить без решения столь острую и важную городскую тему). А затем десять раз (!) подбегал к микрофону и отчаянно пиарился на камеры – благо прямая трансляция велась сразу в нескольких популярных северодвинских пабликах.

Думаете, его интересовала судьба северодвинцев, задыхающихся каждое лето от гари и вони городской свалки? Или, может, Кувакин пытался стать проводником интересов горожан, посредником между населением и исполнительной властью, искусным переговорщиком и дипломатом?

Как бы не так. Вирус политиканства понемногу превращает его в отмороженного хулигана, готового наброситься с кулаками на любого несогласного. Нормальный такой депутат?

Сотни людей в зале и тысячи – в трансляции – наблюдали вживую безобразную сцену, когда разгоряченный собственными амбициями Кувакин злобно набросился на организатора слушаний с выкриками: «Я тебе морду набью!». Что ж, достойный уровень дискуссии для политика, ничего не скажешь. Благо в зале присутствовало несколько сотрудников полиции, следивших за общественным порядком, и мордобоя на слушаниях, к счастью, не состоялось.

Г-н Кувакин по неопытности, видимо, еще не вчитывался в закон о статусе областного депутата и не в курсе, что наши региональные народные избранники, в отличие от госдумовских коллег, не имеют статуса неприкосновенности и по всей строгости закона отвечают за свои проступки, в том числе – и за мелкое хулиганство. Осторожней надо с кулаками, Кувакин, этак ненароком можно продолжить дискуссию в камере предварительного заключения.

Думаете, Кувакин там был такой один? Мощный пиар-повод не  преминул использовать еще один областной депутат, «больной», как нынче модно говорить, «хайпозависимостью» – Сергей Пивков.

Это ничего, что Пивков избрался в областное Собрание совсем от другого города – Новодвинска. Зачем он приехал на абсолютно не касающиеся его слушания в Северодвинск – тоже понятно: там камеры, там фотографы, корреспонденты, может, интервью возьмут, по телевизору покажут опять же…

Своё выступление депутат Пивков начал с рассказа о том, как они в своём время проголосовали против современного полигона в Новодвинске. Мы оставили город без полигона, зато с вонючей свалкой – хвастался Пивков. Эти яркие пассажи привели лишь к тому, что в головах некоторых северодвинцев возникла мысль, которую начали активно озвучивать с мест – а почему бы не построить новый полигон не в Рикасихе, а Новодвинске! А что? Отличная идея! Северодвинцы ведь готовы закрыть свою полувековую свалку, вопрос в другом: где построить новый полигон и мусороперерабатывающий завод. Раз Пивков так заинтересовался вопросом, то Новодвинск - отличное место!

Думаете, политика и «мусорная» тема – чья-то больная фантазия? Увы, даже зампрокурора Архангельской области Сергей Акулич в интервью местному агентству «ДвинаСегодня», комментируя эту тему, прямо сказал: после выборов в областное Собрание депутатов 9 сентября поток жалоб на тему размещения мусорных полигонов в Рикасихе и Шиесе, поступающих в прокуратуру, практически прекратился. Понятно, кем и зачем они были организованы в период избирательной кампании. Кроме того, по его словам, ни одна такая жалоба не содержала указаний о нарушении закона, лишь предположения. Которые не подтверждались раз за разом.

Конечно, на слушаниях и в кулуарах прозвучало немало взвешенных выступлений и грамотных мыслей. Например, о том, что новую систему обращения с отходами необходимо принимать и реализовывать – это не просто «хотелки» региональных властей, а исполнение Указа Президента и жесткое требование федеральных нормативно-правовых актов. Не найдем место под новый полигон – останемся со старыми вонючими дымящимися свалками и постоянно растущим тарифом на вывоз мусора. Федеральных денег на рекультивацию своих свалок область не увидит, а закон выполнять надо, и все расходы будут, естественно, заложены в тариф для населения.

Почему свет клином сошелся именно на Риксаихе? Еще несколько лет назад по заказу областного правительства специалисты буквально на пузе исползали территории вокруг мегаполиса Архангельск-Северодвинск-Новодвинск. И другого места, отвечающего аж 19-ти критериям федерального законодательства, поблизости просто не нашлось. Один за другим отсеялись 6 участков – где-то близко аэропорт, какой-то вплотную подходит к жилищам, где-то лес растет и рубить его нельзя, или ключи бьют в немеряном количестве. Таким образом и остался в территориальной схеме обращения с отходами участок близ станции Рикасиха.

Некоторые участники слушаний озвучили после их завершения вполне себе интересную мысль: давайте поручим подбор места под новый экотехнопарк областным депутатам Пивкову и Кувакину, как экспертам во всех отраслях. К примеру, пусть это будет Лешуконский район: там и земли пустой хватает, и с рабочими местами проблема, и новая фабрика может стать градообразующим предприятием. Нормальная европейская практика. Только есть одно «но» – из-за некоторой отдаленности Лешукони от мегаполиса с 600 тысячами жителей и транспортного плеча тариф на вывоз мусора может быть впятеро выше, чем сегодня. Но ничего: мы соберем еще одни слушания и попросим господ Кувакина с Пивковым рассказать, как они заботятся о своих избирателях. Боимся только, что нам этот раз морды бить северяне будут уже им. Кстати, говорят, здорово помогает при пиар-заболеваниях.

 Игорь Касаткин

16 октябрь 07:08 | : Политика / Скандалы

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