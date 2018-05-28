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Команда Фролова держит слово. Проверка дорожного ремонта и благоустройства Ломоносовского округа

Депутат областного собрания Александр Фролов и депутат гордумы Сергей Чанчиков проверили ход работ по дорожному ремонту и благоустройству в Ломоносовском округе.

 

Все, что было обещано избирателям в ходе выборной компании – выполняется. Так благодаря Александру Фролову из резервного фонда города было выделено более 1,3 млн. рублей на ремонт ул. Коммунальная от пр. Ленинградского до поворота у дома №18 к. 1 по ул. Смольный буян. Здесь новый асфальт сомкнется с уже отремонтированным участком внутриквартального проезда. Подрядчик – ЗАО «АГСУМ» сейчас ведет укладку выравнивающего слоя асфальта. Все работы здесь планируют завершить в течение недели.

 

- Уже выполнено фрезерование покрытия, ведется укладка выравнивающего слоя. Затем будет сделан верхний слой асфальтобетона толщиной 5 см – всего 1350 кв. м. Гарантия по этому объекту 4 года, -  пояснила Александру Фролову и Сергею Чанчикову зам директора ЗАО «АГСУМ» Александра Федорец.

 

С просьбой выполнить ремонт к Александру Фролову обратились жители микрорайона. Сейчас их пожелание выполняется.

 

- Мы надеемся, что в этом году реконструкция Ленинградского проспекта будет завершена, а мы сделаем ул. Коммунальная. Это очень важно, т.к. здесь большой квартал, которому необходима транспортная доступность. Для этого были использованы как дополнительные средства бюджета, так и внебюджетное финансирование, - отметил депутат областного Собрания Александр Фролов.

 

А во дворе на ул. Тимме 2 завершается реализация первого этапа благоустройства внутридворовой территории по программе «Комфортная городская среда».


Еще в 2017 году жильцы четырех домов на ул. Тимме (№ 2, и корпуса 2, 3 и 4) приняли решение участвовать в федеральной программе по реконструкции своего двора. Работу по согласованию проекта взял на себя ЖСК «Северный» под председательством Сергея Шпартуна. Проект рассчитан на три года, в итоге двор полностью преобразится.

 

Первый этап, это строительство большой освещенной универсальной игровой площадки со специальным резиновым покрытием уже завершен. Летом на ней можно играть в футбол, волейбол и баскетбол, а зимой площадка будет заливаться для занятий хоккеем и массовых катаний. В этом году по программе «Комфортная городская среда» на реализацию проекта выделено 5,3 млн. рублей.

 

- Мы очень рады, ведь это возрождение того, что когда-то здесь было построено. Причем на новом, качественном уровне. Здесь прекрасное покрытие, замечательное светодиодное освещение. Площадка будет очень востребована и зимой и летом, - рассказал Сергей Шпартун.

Но на этом проект не заканчивается. При поддержке команды Фролова жители намерены продолжить обустройство двора. В следующем году здесь планируется сделать три разновозрастные детские игровые зоны с современным ярким антитравматическим покрытием, установить систему видеонаблюдения и раздевалки. Затем будет выполнено окончательное благоустройство: пешеходные дорожки, скамейки, урны, высадка кустарника и деревьев, клумб.

Объем средств на реализацию проекта - 25 миллионов рублей. На общем собрании жителей было принято решение о софинансировании предстоящих работ в размере 5,1 %. На помощь пришел давний партнер – благотворительный фонд «Аквилон Инвест», который взял на себя часть обязательств по оплате проектных и строительных работ.

 

- В этом году в Архангельске в порядок будет приведено полтора десятка дворов, в том числе два – в нашем Ломоносовском округе. Кроме того на следующий год подано более 10 заявок. Люди видят, что работа ведется, есть положительный результат, поскольку мы контролируем работу в ежедневном режиме. Мы будем активно помогать нашим жителям, чтобы все кто подал заявки, приняли участие в программе, - уверен депутат гордумы Сергей Чанчиков.

В дальнейших планах председателей ТСЖ всех четырех домов создание ТОСа, который и будет отвечать за содержание новой благоустроенной территории. По их словам, это качественно новый и более высокий уровень обслуживания дворовой и домовой территорий.

 

- Этот проект отличается от других тем, что он имеет комплексный характер. Поэтому очень важно поддержать инициативу жителей и обеспечить продолжение финансирования. Программа «Комфортная городская среда» сейчас продлена до 2024 года. По ней ежегодно в Архангельске планируется приводить в порядок 25-30 дворов. Бюджетное финансирование предусмотрено, необходима активная позиция жителей, которые могут сами принять решение каким быть их двору, - подчеркнул депутат Александр Фролов.

     

08 октябрь 16:50 | : Политика / Экономика

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