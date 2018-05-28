Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Наши в Солсбери. Один из фигурантов "дела Скрипалей" оказался уроженцем Архангельской области

Александр Петров, напарник Руслана Боширов, этих двоих якобы туристов британские власти подозревают в отравлении семьи Скрипалей, оказался уроженцем Архангельской области.

В базе есть сведения, что Петров родился 13 июля 1979 в городе Котлас и то, что свой паспорт в 2009 году он получил "взамен испорченного". Но при этом "испорченного" паспорта с указанным в анкете номером никогда не существовало в природе – сообщает западная пресса с ссылкой на журналистское расследование ВВС.

Что это означает? Да ничего…

Напомним, что, несмотря на все неумелые отмазки российской стороны, остальной мир уверен, что эти двое являются сотрудниками российских спецслужб.

Впрочем, наблюдатели в недоумении – а из-за чего такой сыр-бор? Спецслужба ликвидировала предателя из своих рядов... обычная международная практика.

15 сентябрь 08:49 | : Политика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2018 (122)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20