Наши в Солсбери. Один из фигурантов "дела Скрипалей" оказался уроженцем Архангельской области

Александр Петров, напарник Руслана Боширов, этих двоих якобы туристов британские власти подозревают в отравлении семьи Скрипалей, оказался уроженцем Архангельской области.

В базе есть сведения, что Петров родился 13 июля 1979 в городе Котлас и то, что свой паспорт в 2009 году он получил "взамен испорченного". Но при этом "испорченного" паспорта с указанным в анкете номером никогда не существовало в природе – сообщает западная пресса с ссылкой на журналистское расследование ВВС.

Что это означает? Да ничего…

Напомним, что, несмотря на все неумелые отмазки российской стороны, остальной мир уверен, что эти двое являются сотрудниками российских спецслужб.

Впрочем, наблюдатели в недоумении – а из-за чего такой сыр-бор? Спецслужба ликвидировала предателя из своих рядов... обычная международная практика.