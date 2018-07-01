На смену Шерягину. Кто "возьмет" Вельский район?

В Вельске конкурсная комиссия рассмотрела кандидатов на пост главы района. Особую интригу придает то, что действующий глава района Виктор Шерягин снял свою кандидатуру.



В кандидатах остались: индивидуальные предприниматели Галина Бегунова и Сергей Быков, директор ООО «Двина — строй проект» и исполнительный директор СРО «Союз профессиональных строителей» Дмитрий Дорофеев, глава МО «Судромское» Александр Кубасов и безработный Игорь Рогозин.



В финал по итогам двух туров вышли двое - Дмитрий Дорофеев и Александр Кубасов. Наблюдатели ставят на главу МО.

Очередная сессия, на которой будет утверждён новый глава Вельского района, состоится 12 сентября.