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На смену Шерягину. Кто "возьмет" Вельский район?

В Вельске конкурсная комиссия рассмотрела кандидатов на пост главы района. Особую интригу придает то, что действующий глава района Виктор Шерягин снял свою кандидатуру. 

В кандидатах остались: индивидуальные предприниматели Галина Бегунова и Сергей Быков, директор ООО «Двина — строй проект» и исполнительный директор СРО «Союз профессиональных строителей» Дмитрий Дорофеев, глава МО «Судромское» Александр Кубасов и безработный Игорь Рогозин. 

В финал по итогам двух туров вышли двое - Дмитрий Дорофеев и Александр Кубасов. Наблюдатели ставят на главу МО.

Очередная сессия, на которой будет утверждён новый глава Вельского района, состоится 12 сентября. 

31 август 12:40 | : Политика

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