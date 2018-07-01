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RUSNORD на встрече Арктических СМИ

Вчера, 28 августа 2018 года в офисе Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» состоялся дискуссионный клуб на тему: «Специфика арктических медиа». Модератором выступил Стоцкий Александр Иванович, координатор программ «ПОРА», со-модератором - Горецкая Марина Ремигиевна, координатор по СМИ «ПОРА».

Открывая заседание, Александр Стоцкий и Марина Горецкая отметили, что в настоящее время бумажные СМИ практически полностью заместились электронными. Несмотря на то, что телевидение и радио до сих пор функционируют, в основном мы привыкли получать информацию из интернета. Даже самые крупные медиа полностью переходят в онлайн. Однако, во многих регионах России газеты и журналы до сих пор являются единственным источником информации. Это связано с отсутствием доступа ко всемирной сети у жителей отдаленных территорий, в том числе и в Арктике.

Мероприятие получилось очень интересным и полезным. Несколько примеров.

Анастасия Диденко, главный советник постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, рассказала о специфике СМИ в Якутии: WhatsApp стал основным источником получения информации, заменив местные СМИ и соцсети. Поэтому даже государственные СМИ создали свои каналы в приложении.

Елена Царькова, ИА RUSNORD, одной из проблем которой они занимаются и освещают, назвала деятельность сект различного направления на Русском севере.

Ольга Шнайдер, ТАСС предложила представителям арктических СМИ, активно делиться информацией с ТАСС и привлекать агентство к освещению мероприятий в регионах.

Мария Крупенькина, старший редактор ГБУ “Ненецкая телерадиовещательная компания “Телеканал Север”, главной проблемой всех арктических СМИ назвала кадровый голод, который связан в том числе и с нехваткой финансирования. Эта проблема существует у многих арктических СМИ.

По итогам встречи региональным СМИ было предложено поддержать и принять участие в совместном проекте Общественной Палаты РФ и Экспертного центра «ПОРА» «Детские экологические пресс-центры». По мнению организаторов, проект решит проблему кадрового голода, так как в каждом регионе смогут вырастить своих профессиональных журналистов-экологов.

По итогам мероприятия, модераторы обозначили дальнейшие шаги для объединения арктических журналистов и способствования обмену опытом между регионами:

  • Создать чат для обмена информацией между участниками в WhatsApp;
    ● До конца сентября 2018 г. решить, следует создать организацию, которая объединит журналистов Арктики или использовать проектный подход;
    ● Провести мероприятие «школа хорошего текста», на котором все желающие смогут повысить навык написания статей.
29 август 12:08 | : Политика

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