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Путин и пенсионная реформа: "Скоро вы всё узнаете"

По официальной информации из Кремля, президент Путин прибудет сегодня в Омск во второй половине дня (припозднится), чтобы принять участие в совещании по социально-экономическим вопросам, на котором будут присутствовать члены правительства.

Далее он намерен полюбоваться историческим центром города, в котором не был аж с 2003 года.

А вот первую половину дня глава государства проведет в Новосибирске, где выступит на пленарном заседании международного форума «Технопром-2018».

Последнее интригует. Ранее кремлевские источники сообщали, что именно 28 августа, именно на «Технопроме-2018» Владимир Владимирович даст послабление готовящейся пенсионной реформе. А именно - снизит пенсионного возраста для женщин с 63 лет до 60 и оговорит особые условия для многодетных матерей.

Одна закавыка, в первом сообщение анонсировался Томск, а не Новосибирск. Пока неизвестно, отразится ли эта география на планах первого лица.

Впрочем, мероприятие в Омск еще лучше подходит по тематике для данного заявления.

Ждем сообщений из Сибири…

P.S. Пока писалось сообщение: Путин, уже находясь в Омске, анонсировал свое заявление о пенсионной реформе «на ближайшие дни».

28 август 11:53 | : Политика / Экономика

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