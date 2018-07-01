Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Чтобы ЕР не провалилась. Путин в Томске объявит о смягчении пенсионной реформы

О том, что 28 августа на Форуме «Технопром-2018» в Томске Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы, говорят сразу несколько кремлевских источников.

Надо отметить, как раз вовремя… иначе результаты единого дня голосования, что грядет в сентябре, становятся совсем непредсказуемыми.

Один из наиболее вероятных вариантов смягчения - снижение пенсионного возраста для женщин с 63 лет до 60 и особые условия для многодетных матерей. О шансах северян источники пока умалчивают.

Другие варианты смягчения реформы - увеличение переходного периода, в течение которого будет повышаться пенсионный возраст, или сохранение возраста получения льгот.

При этом об отказе от реформы, на что надеялось большинства россиян, речь не идет.

Напомним, что ряду региональных отделений «Единой России» разрешено на время выборов позиционировать себя «партией президента».

Архангельская область тоже на очереди…


23 август 14:11 | : Политика / Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (188)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20