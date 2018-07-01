Чтобы ЕР не провалилась. Путин в Томске объявит о смягчении пенсионной реформы

О том, что 28 августа на Форуме «Технопром-2018» в Томске Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы, говорят сразу несколько кремлевских источников.

Надо отметить, как раз вовремя… иначе результаты единого дня голосования, что грядет в сентябре, становятся совсем непредсказуемыми.

Один из наиболее вероятных вариантов смягчения - снижение пенсионного возраста для женщин с 63 лет до 60 и особые условия для многодетных матерей. О шансах северян источники пока умалчивают.

Другие варианты смягчения реформы - увеличение переходного периода, в течение которого будет повышаться пенсионный возраст, или сохранение возраста получения льгот.

При этом об отказе от реформы, на что надеялось большинства россиян, речь не идет.

Напомним, что ряду региональных отделений «Единой России» разрешено на время выборов позиционировать себя «партией президента».

Архангельская область тоже на очереди…





