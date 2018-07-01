Полюбите их чёрненькими. "Вольное дело" о политологах, выборах и "Единой России"

На кухне я иногда включаю радио. И каждый раз натурально падаю от такой местной рекламы:

Мужской голос: - Дедушке плохо, срочно скорую!

Женский голос: - Звони в «Шанс»!

МГ: - Да что ты, там, наверное, дорого…

Далее ЖГ подробно объясняет про полис ОМС… но я уже не слушаю. Я возмущаюсь – что за хлюст этот внучек (или зятёк), умирающему дедушке денег пожалел. По-вашему, это нормально?

Рекламщики считают, что да. И с ними согласен депутат-единоросс Михаил Авалиани, владелец «Шанса», иначе не утвердил бы такой текст. Получается, жадность в отношении пожилых для него норма, раз женский голос что-то объясняет, а не посылает такого мужа… к его маме?

Правда, есть параллель с пенсионной реформой?

Мне кажется, что на выборах этого года «Единая Россия» специально усложняет себе жизнь и проверяет собственный электорат на верность. Тут и пенсии, и мусорные полигоны, и «закон наглецов» (о нём читайте в Итогах)… целый набор. Любили нас беленькими – теперь полюбите чёрненькими, вот как это называется.

Но не слишком ли велика фора, что партия власти предлагает конкурентам, а мне, как политтехнологу (в прошлом), именно это приходит на ум?

Чтобы развеять сомнения, решил обратиться к коллегам из «Вольного дела», предварительно попросив быть корректными в формулировках и воздержаться от обсценной лексики. И вот, что они мне выдали… (сразу предупреждаю: эти люди партию власти не очень-то жалуют, так что особо впечатлительным единороссам лучше и не читать… но от кого ещё правду о себе узнаешь)

Леонид Черток





Николай Прокофьев (Архсвобода)

Первое. Для центрального аппарата Единой России не имеет абсолютно никакого значения все региональные выборы. Думаю, что редкий член ЦК пЕдР знает вообще о существовании, к примеру, Архангельской области и, тем более, о том, что есть Архангельское региональное отделение этой партии.

А уж то, что в Архангельске 9 сентября 2018 какие-то там выборы в какие-то там законодательные органы… Это вообще для москвичей неизвестная величина в квадрате.

И решение об объявлении своей людоедской пенсионной реформы кремлёвские начальники принимали априори безо всякого учета каких-то там осложнений на каких-то там выборах в каких-то там регионах РФ…

Второе. Что касается Мусорного скандала в Архангельске, то тут история другая. Но, при этом и нынешнему Архангельскому губернатору Орлову абсолютно все-равно какие результаты покажет Единая Россия на местных выборах. Независимо от итогов выборов в Поморье, Игорь Анатольевич уходит в Москву. Куда именно – неважно…

И судорожное решение Игоря Орлова московского мусорного вопроса – это ничто иное, как желание заиметь в лице мэра Москвы и губернатора Московской области некий «московский плацдарм» для более гладкого встраивания в мажорные ряды федерально-столичного чиновничества.

Третье. Интересы АРО Единая Россия Игоря Анатольевича абсолютно не волнуют и никогда не волновали. АРО Единая Россия для губернатора Орлова – просто группа крепостных, которые будут молчать в любом случае произвола над ними…. Даже, если их будут пороть на орловской конюшне… За 10 лет свой «политической» деятельности в Архангельской области, все «видные» единороссы превратились в послушное стадо губернаторов Михальчука и Орлова.

А интересы стада и предвыборные хотелки рабов, что в Кремле, что в Администрации Архангельской области.., уже давно никого не интересуют.

И тот же Пенсионный скандал, и Мусорная московская оккупация накануне «каких-то там выборов в какой-то там Архангельской области» не лишнее тому подтверждение…

Илья Азовский (Эхо севера)

Гуляя по Архангельску, я встречаю большое количество политологов. Политологов в Архангельске уже больше, чем политиков. И скоро количество политологов уже сравняется с количеством быстро редеющего населения. Возможно, что даже превзойдет. Так, к примеру, собаки с умными лицами тоже имеют право стать политологами. Им только переводчики потребуются.

Социологов чуть меньше. Ибо, быть социологом чуть сложнее – надо как-то обосновывать липовую социологию. Мы уже видели пример и современных социологов, опубликовавших на одном из заказушных федресурсах рейтинг пресс-служб.

Настоящей социологии в Архангельской области (за страну не знаю, гадать не хочу) нет со времен Ефремова. Всё, что нам представляется – это освоение миллионов рублей. Тупое, безграмотное, халявное.

Итак, политологи все тряпоШные, социологи трелёвоШные.

К чему это я так складно чешу? А всё просто: разговор с претензией на аналитику в таких условиях бессмысленный, это разговор ради разговора. Трёп. Трёп на трезвую голову.

Или на пьяную, но тогда это уже не треп, а беседа. По мере выпитого беседа может перейти в базар, или в «белочку».

А ещё политическая аналитика в атмосфере, когда самой политики нет (старушка была сварливая, но скончалась ещё при Киселёве), это из психоанализа. Когда бабы уже не хочется, писька иногда встает, её начинают тискать. Тискают, пока не кончают. Онанизм, как следствие душевной пустоты.

Проще говоря – от нефиг делать. Можно дрова колоть, но дрова в город не завезли. Только тополя валяются. Колоть лень, да и кого из городских в доме топор есть?

Можно бы настоящую бабу, но как-бы лень, да и разговаривать с ней после траха в лом. Можно порнуху включить…

И это тема. Вместо порнухи для политологов Архангельска предвыборные дебаты. Они их смотрят, анализируют. А там люди наслаждаются своим присутствием на экране. Ибо, всю жизнь позвездеть хотелось, но не пускали.

И это уже даже Фрейду не под силу было описать. Ведь те, кто приходит на дебаты – те же онанисты. Получается, что онанисты получают удовлетворение от онанистов.

Наличие социальных сетей ещё более, чем во времена их не столь широкого распространения, усугубило онанистические тренды в поведении политических аналитиков.

Не может быт никакой аналитики без социологии. Есть просто ощущения, чуйка отдельно взятых индивидуумов. Разница только в том, насколько эти аналитики открыты миру. Нынче люди, что хотят слышать только то и слышат.

Я уже пришёл к тому состоянию сознания, что мне нет смысла изображать умное лицо, пытаться выдавить из себя умные мысли. Говорить надо так как оно есть. Гавно называть гавном, дураков дураками, комедиантов…

… комедиантов можно назвать и клоунами.

И эти мои рассуждения - не пессимизм, это многолетний опыт.

Я с 90-ых наблюдаю за выборами самым непосредственным образом, тру шкуру с политиками, политиканами, политологами, просто с людьми, которые к публичному журналисту идут со своими мыслями. 25 лет публичной журналистики на общественно-политическую тематику – это вам не на дебаты раз в жизни сходить, селфи сделать и в соцсеть выложить…

Примерно с нулевых во время каждых выборов я слышу рассуждения о конце и провале «Единой России». Сам в это верил в 2004-ом, когда избрался депутатом Архоблсобрания. Избрался и с удивлением (искренним) понял, что весь зал (62 головы) за исключением 12 особей – единороссы.

К следующему созыву обстановка ещё больше обещала провал партии власти, но оппозиции стало ещё меньше. Следующий созыв – всё тоже самое.

И устав ждать начало заката партии власти, я понял главное…

Политика – политикой, жизнь жизнью. Это две непересекающиеся прямые. Думы людские, гонки, тревоги…

Всё это мало имеет отношения к электоральным процессам. Тем более во времена, когда появились соцсети. Смотришь – соцсети бурлят, выйдешь на улицу, а там воздух реальной жизни, в которой всем до всего наплевать. Лень, разума людей породила чудовище власти.

Давно пора понять, что россияне вошли в ту стадию развития общественных отношений, когда им ничто не пробудит в них желаний. Импотентированное сознание. Сон.

Об этом ещё в 70-ые пел Владимир Семенович Высоцкий:

Грязью чавкая жирной да ржавою,

Вязнут лошади по стремена,

Но влекут меня сонной державою,

Что раскисла, опухла от сна.

Вспомните ты эпоху…

Народ недоволен, на кухнях анекдоты (ныне соцсети), проклятия (шепотом), продуктов нет, очереди злые, «Голос Америки»…

А голосовали 90 процентов за блок коммунистов и беспартийных. Мы вернулись в ту же эпоху…

И снова, Высоцкий

Как засмотрится мне нынче, как задышится?

Воздух крут перед грозой, крут да вязок.

Что споется мне сегодня, что услышится?

Птицы вещие поют - да все из сказок.

***

Так вот, господа, не надо сказок. Не важно кто какую партию любит. Не важно кто и как не доволен пенсионной реформой, коммунальными отходами из Москвы, чванливыми оборзевшими сатрапами. «Единая Россия» наберет своё большинство и не подавится.

И все будут довольны ровно в той степени в которой довольны сейчас. За исключением участников процесса.

Даже не важно, как проголосуют люди. И даже не важно (вопреки молве и пословицам) как посчитают.

Важно, как сядут. Вот вам расклад и нечего тут анализировать. Проценты по партийным спискам – это только половина депутатского корпуса. Остальное одномандатники. Там прямо идущие от «Единой России» и те, кто до мозга костей единоросс, но в силу разных обстоятельств является самовыдвиженцем. Последняя категория особей вольется во фракцию «Единая Россия».

В итоге, мой прогноз: «Единая Россия» наберет подавляющее большинство. Кроме неё войдут в Парламент области 2-3 члена ЛДПР, 3-4 коммуниста, 1 родинец и 1 эсэр.

Всё будет как в прошлые разы. И неважен процент за партию.

Многие «аналитики» (от слова анализ, но он с глистами) рассуждают о том, что судьба руководства области как-то зависит от процента партии власти.

Фиг ВАМ. Никак ни от чего не зависит. У людей в руководстве области уже готовы оправдания на случай, чуть менее значительной победы: виноваты будут обстоятельства, виноваты будут двурушники в рядах и дестабилизирующие элементы.

Да и вообще никого в Кремле проценты и «герои» выборов в далекой Архангельской области не будут волновать.

Меня вообще начинают раздражать тупые домыслы о том, что сказали и что думают в Кремле. Откуда провинциальные драные аналитики вообще могут знать то, что даже в самом Кремле не знают.

Посмотрите на наших политологов, аналитиков, на нашу сраную политическую общественность. И кого из них с этими мордами пустят в кабинеты Кремля, где принимаются решения и (тем более) обсуждаются решения.

Московских-то не пускают…

Но местные «мыслители» с лицами знатоков кремлевской жизни умеют «чесать» и «лепить». И среди местных смешных политологов находятся те, кто верит. Ибо, хотят верить.

В Бога не верят, а в силу знатоков кремлевского закулисья – верят. Парадокс? Нет Фрейд, психоанализ.

Очень похоже на тактику зарабатывания денег некоторыми архангельскими адвокатами. Типа, взял денег зарешать с судьей проблему, а когда клиент садится надолго, главное ему вовремя объяснить: это заказ, сделал, что смог.

Система.

Андрей Рудалёв (Беломорканал)

Не стоит ждать больших сюрпризов от выборных итогов, всё сгладят технологии.

Интересней наблюдать предвыборную ситуацию, а она плачевная для партии власти. Даже больше: катастрофичная. Это полный обвал и расчехление.

Случилось то, о чем долгие годы «предупреждали большевики», у партии власти за душой нет ровным счетом ничего, это полный нуль и пустота, а все «достижения», которыми гордились и бахвалились – это банальные приписки. ЕР никогда не была и не будет на передовой, это партия присвоения чужих побед и об этом надо помнить, когда важные дядьки начинают вещать о своих добрых делах и свершениях.

Полная катастрофа началась с абсолютного позора, когда послушное, безропотное и без собственного мнения большинство подняло руки за одобрение и восхваление реформы пенсионного геноцида. Ах, да… их всех опередил губернатор Орлов, который заранее отбил в Госдуму телеграмму о полной поддержке. Чем все это отличается от подписей за расстрельные списки, от преследований с благословения безропотного большинства «врагов народа»? А ничем. Люди во власти, подписавшиеся за пенсионную реформу, по сути, подписались за то, чтобы погнать людей на убой. Да, они за что угодно готовы были подмахнуть, потому как трусливы и объяты низменными инстинктами. Кстати, подобные голосования – еще и отличный текст на потенциальный коллаборационизм…

Второй катастрофический провал местных властных партийцев – это, конечно же, события в Ленском районе. Они показали, что власти либо нагло врут обществу, либо совершенно не контролируют ситуацию (хотя, возможно, и то и другое). А теперь ответьте, о каком доверии может идти речь после низости, связанной с пенсионными делами, после того, как Архангельскую область подготовили под «всероссийскую свалку»? Если даже патриарх Кирилл, по поводу полностью проваленных соловецких дел, спрашивает у губернатора Орлова «почему так произошло?» Этот вопрос должно задать и общество. Он и задается, но очень хаотично и робко, сейчас его приглушат и размоют выборными технологиями.

Проснемся 10 сентября, а у ЕР опять большинство. «Почему так произошло?» - спросим в досаде. Да потому, что общество совершенно незрелое и разучилось отстаивать свои права, потому что все прочие партии лепечут какой-то невнятный бред и возятся в своей песочнице. Нет ни воли, ни желания что-либо изменить. Поворчим, но в итоге всех все устраивает и лишь бы не было хуже.

Поэтому и приходят упыри разного рода, у которых есть и воля, и желание сделать свою жизнь лучше за наш счет, а там хоть трава не расти и полная дерипаска. Но вина в этом всем, на свалках, на пенсионном варварстве, лежит на самом обществе, которое попускает. На тех партиях, которые имитируют борьбу, но на самом деле боятся выйти из своих укромных и обсиженных нор.