Деньги, слава, адреналин. За что погибла съемочная группа Орхана Джемаля?

Пока я отдыхал (ну, вы, конечно, в курсе), где-то в Африке убили российских журналистов. Причём в телевизионном комплекте (извините за профессиональный цинизм), готовую съёмочную группу.

В подобных случаях все начинают выражать соболезнования конкретной телекомпании, а погибшие получают нимб героев. С одним, на мой взгляд, важным нюансом – они не герои без страха и упрёка, на смерть идут не по присяге, не по воинскому долгу, а за деньги. Ну и из профессионального куража, адреналинового драйва, что, согласитесь, личное дело каждого. Я уже не раз вспоминал, как в 90-х за командировочными удостоверениями в воюющую Чечню (только суточные 500 баксов) в «Останкино» очереди стояли, если не все, то многие хотели рискнуть. А ведь там не только пулю словить рисковали, но и оказаться в зиндане… что, на мой взгляд, неизмеримо хуже.

Так что поменьше пафоса, господа, поменьше…

А здесь вообще особый случай. 30 июля в 180 километрах к северу от столицы ЦАР Банги были найдены тела военного корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссёра-документалиста Александра Расторгуева. Журналисты направлялись на автомобиле на некий военный объект, но попали под обстрел неизвестных.

Так вот, расстрелянная какими-то боевиками (или не боевиками, пока неизвестно) съёмочная группа не имела командировочных листов ни от одной известной телекомпании или государственной организации. Мало того, об их присутствии в Центральной Африканской Республике не знало даже российское консульство, разве что, с аэропорта сообщили о въезде. То есть, люди действовали на свой страх и риск.

Так действуют или за идею, или за очень большие деньги. Идейным из них был, разве что, военный корреспондент Орхан Джемаль. Который, как я прочитал в интернете, по рождению вполне русский парень… у которого просто крыша поехала на исламе (слава богу, что не на агрессивном). Таких, как он, немало среди шахидов… этот, хотя бы, информационный. Но какую великую исламскую цель он мог преследовать в ЦАР, где все воюют против всех? Похоже, что дело опять в деньгах… очень больших деньгах.

И уже известно, откуда эти деньги. Михаил Ходорковский не отрицает своего спонсорства данного проекта (эх, лучше бы он в художественное кино вложился, ведь предлагали когда-то). Захотелось ему снять документальный фильм о деятельности ЧВК «Вагнер» (частной военной компании). Наверное, с упором на то, что такая наёмническая деятельность поощряется или даже одобряется Кремлём, в лучшем случае, не замечается… это я сужу по политической направленности бывшего олигарха.

Что ж, дело хорошее, нужное, только рулят в нём опять же деньги. Может, и я рискнул… но в этом случае завещал бы надо мной не стонать и не проклинать такую опасную профессию – знал ведь, на что шёл.

Кстати, именно этот инцидент поднял вопрос о статусе военного журналиста, теперь готовы обсуждать на уровне Госдумы. Один нюанс – смогут ли его получит такие же стрингеры? По всем понятиям – нет. Как и бойцы ЧВК не могут быть приравнены к погибшим при выполнении воинского долга, я сам первый восстану против этого.

Что такое эти ЧВК? Лично у меня ассоциация с ватагой братвы в малиновой униформе - такие военные компашки держали при себе все крупные преступные авторитеты периода лихих 90-х. Кто такие солнцевские в своей сути? Та же частная военная компания. Вооружены, не на бюджетном финансировании, воюют с тем, с кем прикажут. Если погибнут, государство ни хоронить за свой счёт не будет, ни награждать посмертно. Чем отличаются от ЧОП (частное охранное предприятие)? По сути, только масштабами деятельности. Впрочем, я читал, что такие ЧВК используются для охраны объектов крупных госкорпораций, чаще всего при транспортировке грузов и за рубежом… но это должно очень повезти с заказчиком.

Разговоры о том, что воевать туда идут от безденежья, безработицы, безысходности… да простят меня коллеги из известного издания… в пользу бедных. На московских телеканалах в 90-х платили тоже очень ничего себе, только в Чечне за два дня можно было заработать, как за месяц, вот и весь сказ. Плюс авантюризм, который юридическим языком квалифицируется как наёмничество.

Само по себе название «Вагнер» отталкивающее. Для тех, кто понимает. Первая ассоциация с известным немецким композитором. Который искренне поддерживал нацизм, а под его музыку людей вели в газовые камеры (для справки: музыка Рихарда Вагнера по сей день запрещена к исполнению на радио, телевидении и публичных концертах в Израиле).

Впрочем, в интернете уже идёт дискуссия на тему частных военных компаний. И кое-кто считает, что у них есть таки будущее - гибридные войны будут вестись гибридными армиями. Если есть спрос, будут и предложения, а как иначе в рыночной системе. Возможно, что и так, только государство должно максимально дистанцироваться от подобных вещей, иначе его правительство рискует потерять легитимность в глазах мирового сообщества. С другой стороны, существуй подобный «Вагнер» в СССР в 80-х, скольким бы мальчишкам сохранили жизнь на афганский бойне. Вот такая непростая дилемма.

Но вернёмся к братьям-журналистам. Орхан и его и команда были далеко не новички, они прекрасно знали правила поведения в горячих точках, знали, на что (и ЗА ЧТО) идут. Первая вопиющая ошибка – не зайти в родное посольство и не представиться, не сообщить о маршруте передвижения. Конечно, им было влом представляться официальным лицам – мы от Ходорковского… чего доброго, свои же дипломаты сдадут боевикам. Сразу же ясно – эти будут мочить кровавый путинский режим… какая таким помощь. Надеялись на удачу? Тогда им были обещаны космические гонорары, за которые можно и жизнью рискнуть. Или у них всё было просчитано, но что-то пошло не так, как обычно бывает в воюющих странах? Вполне допускаю.

Кстати, многие журналисты едут в горячие точки (не только на войны, но и на революции) по обычной туристической визе, ибо профессиональную (чай, не на кинофестиваль) получить архисложно.

А вот, что лично меня очень интересует. Как известно, в беднейшей на Земле Центральной Африканской Республике с 2013 года не затихает гражданская война между христианскими повстанцами и мусульманскими группировками, захватившими власть в стране. Так к кому ехали Орхан со товарищи, к христианам или мусульманам, чьими глазами хотели смотреть на происходящее? И на чьей стороне воюют российские ЧВК, кто им платит в конфликте беднейших с беднейшими? Искал ответы в интернете… бесполезно.

Отдельно об Орхане. Очень резкий журналист, называвший присоединение Крыма к России не иначе, как аннексией, и это лишь самое мягкое выражение из его лексикона. Мало того, где-то я прочитал, что он же в прямом эфире пожелал смерти Путину… причём не только политической. Понятно, что именно к нему обратился Ходорковский, но как рискнули войти в эту компанию вполне умеренные Радченко и Расторгуев, ведь подобное сотрудничество равносильно профессиональной «чёрной метке» на центральных телеканалах? Неужели такие большие гонорары обещали, что можно было не заботиться о дальнейшей судьбе… что же такого сенсационного собирались снять?!

Как выжил в той бойне местный водила, кажется, обсудили все. Конечно, и на войне бывают чудеса, даже чаще, чем в мирной жизни, и всё же, всё же…

А вообще – не стреляйте в журналистов, они пишут и снимают, как умеют. К тому же в подобных местах есть гораздо более упитанные для прицела фигуры.

Леонид Черток