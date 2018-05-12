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Константин Щемелинин: Что секретного в записке Путина Трампу?

В СМИ появилась информация, что на встрече президентов России и США в Хельсинки Владимир Путин передал Дональду Трампу некую секретную записку с названием «Диалог по вопросу контроля за вооружениями». В ней якобы говорилось, что странам надо принять важное решение для всего мира – разоружиться. Указывается, что российская сторона хочет продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, который, между прочим, истекает в 2021 году.

Ситуацию пытается прояснить наш постоянный автор, крымский писатель и политолог Константин Щемелинин:

Как вы считаете, согласятся ли США на это, если подобные предложения все же были? Какие шаги могут быть предприняты каждой из сторон в будущем, если они согласятся?

«Полагаю, что США готовы обсуждать с Россией вопросы контроля и ограничения ядерных вооружений – все хотят жить, а не существовать в ожидании ядерного удара. Как обычно – договор или контроль (разрешение на инспекции и так далее) нужен для того, чтобы не допустить превышения ограничений. Вероятно, стороны могут ограничить число неких носителей и силу ядерных боезарядов. Продление этого договора повлияет в положительную сторону на отношения между государствами, ведь всегда лучше договориться. Можно уверенно сказать, что российско-американские договоренности по ядерной проблематике безусловно повысят уровень безопасности во всем мире».

- Что в целом ожидать от перевооружения России и США в будущем? Как будет развиваться их ВПК?

«Сейчас настает время гиперзвука, дронов и широкого внедрения сетевых технологий. По гиперзвуковому оружию Россия опережает, по разработке дронов отстает, а также отстает по внедрению электронных технологий в войска. Но это российское отставание не критическое – наоборот, к примеру, использование дронов в России развивается быстрее, чем у США».

Что можете сказать о размещении оружия в космосе? Какие у этого перспективы, и кто этим, возможно, уже пользуется и как?

«Даже если в космосе сегодня невозможно разместить боевое оружие, то в космосе можно использовать для военной разведки и для связи с удаленными объектами (которые могут находиться, в том числе, на отдаленном театре военных действий). В ближайшие годы в космосе не получиться создать чего-то ударного, но и то, что сейчас космос дает военным – этого итак много».  

09 август 08:27 | : Политика

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