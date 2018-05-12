Фракция ЛДПР в Архангельском областном Собрании ставит заслон пенсионному возрасту

Руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Сергей ПИВКОВ разработал поправки к правительственному законопроекту, предусматривающему повышение пенсионного возраста.

– Как я уже не раз говорил, ЛДПР не собирается мириться с повышением пенсионного возраста, – заявил депутат Сергей Пивков. – Раз законопроект уже принят в первом чтении, будем защищать интересы жителей Архангельской области через инструмент поправок, которые, кстати, мы уже разработали. Первая часть поправок направлена на сохранение действующего пенсионного возраста для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, то есть для жителей всей Архангельской области. Вместо 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин, предусмотренных правительственным законопроектом, мы предлагаем оставить все как есть – 55 и 50 лет соответственно. Второй частью поправок мы выступили в защиту педагогических и медицинских работников, а также работников сферы культуры, которым хотят существенно урезать стажевые преференции по выходу на заслуженный отдых. Мы с такой постановкой вопроса категорически не согласны!

Также руководитель фракции ЛДПР Пивков сообщил, что для официального внесения поправок необходимо провести внеочередную сессию Архангельского областного Собрания. Правом созыва такой сессии обладают лишь треть депутатского корпуса и губернатор.

– Я уже официально обратился в адрес всех коллег депутатов и губернатора Архангельской области с просьбой созвать внеочередную сессию, – продолжает Сергей Пивков. – Выслал им все необходимые документы и разработанные нами поправки. Надеюсь, депутаты и губернатор пойдут навстречу, ведь об этом просим не только мы в ЛДПР. Об этом просят тысячи жителей Архангельской области, чьи интересы затрагивает пенсионная реформа, затеянная правительством РФ и поддержанная депутатами фракции «Единая Россия». Но если на региональном уровне нас все-таки не поддержат, то мы все равно внесем свои поправки через наших депутатов фракции ЛДПР в Государственной Думе. Повторюсь, мы точно не отступим, защищая интересы жителей родной Архангельской области! – резюмировал депутат Пивков.

Депутат от ЛДПР предложил провести сессию 5 сентября 2018 года. Следовательно, крайний срок для решения о ее проведении наступает 24 августа. Соответствующие письма разосланы уже всем адресатам, а мы будем информировать вас о дальнейшем продвижении инициативы ЛДПР по защите интересов жителей Архангельской области.