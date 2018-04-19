"Аум" не взялся за ум. Российский след в деле японской секты

В Стране Восходящего Солнца казнили выдающуюся личность. Казнили только что и за дело - за подобные пакости нужно лишать жизни. Тем более, что религиозных фанатиков всё равно не излечить.

Казнь 63-летнего основателя секты "Аум Синрикё"* Сёко Асахары (настоящее имя Тидзуо Мацумото) и еще шести руководителей организации состоялась в Японии 6 июля. Судебные разбирательства по делу секты и ее членов продолжались более 20 лет. Секта "Аум Синрикё"*, запрещенная во многих странах мира, включая Россию, предрекала скорый конец света и "последнюю битву добра и зла", в ходе которой фанатики собирались уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, в том числе отравляющих газов.

Помните, как буквально взорвалось информационное пространство в середине 90-х от сообщения о теракте в токийском метро при помощи отравляющего газа «зарин». Как просто - зашёл человек в подземку с ничем не примечательными пакетами, чего-то там распылил… и пожалуйста – 13 трупов и более 6 тысяч пострадавших. По-моему, это был первый большой теракт без всяких политических требований, ради одной веры. Те же шахиды… они хоть какие-то цели преследуют, а эти просто убивают. То, что непонятно в принципе, всегда пугает больше. Пугает ещё и тем, что адепты АС появились тогда и в России, их в какой-то момент боялись даже больше чеченских террористов.

Долго разбирались, долго судили. Признак, кстати, цивилизованного общества, где жизни лишают в исключительных случаях. Поэтому интересно покопаться в этой истории…

Любопытно, что в подготовке токийского теракта была задействована и… Россия. Да-да, есть сведения, что руководство секты приобрело для своих нужд в Казани военный российский вертолет МИ-17. Скорее всего, геликоптер должен был использоваться для распыления газа не в метро, а прямо над оживленными улицами Токио. Сколько было бы жертв в случае успеха - неизвестно, но явно в десятки, если не сотни раз больше, чем вышло.

Конечно, смущает, каким образом военную технику такого класса собирались доставить непосредственно к месту теракта (не из Казани же в Токио лететь). Но, если вспомнить тот бардак… когда только плати и хоть авианосец забирай (что и делали). Ещё фигурировало упоминание о покупке автоматов АК и гранатомётов. Родных, а не китайской штамповки. Одно но, в то же самое время ходили слухи, что руководство секты якобы приценивается к ядерному оружию. А это уже напоминает пустое нагнетание атмосферы - чем страшнее легенда, тем интересней.

И всё-таки самое интересное - это личность гуру секты. От таких, как он, вся фигня и идёт по миру. Итак, настоящее имя Сёко Асахары - Мацумото Тидзуо. С рождения он был практически слеп и до какого-то момента был обузой для небогатой семьи мастера дзюдо, мечтавшего, конечно, совсем не о таком наследнике. Но, что делать…

В юном возрасте Сёко под влиянием домашней атмосферы и соотнося её со своими физическими кондициями (это я так думаю), увлёкся восточными духовными практиками и в какой-то момент решил стать аптекарем. Он открыл магазин со средствами народной медицины, который впоследствии прогорел и обанкротился. Однако к тому моменту будущий гуру уже понял, насколько сильно его влияние на последователей. Позже он объявит себя одновременно пророком новой веры, Буддой и Христом. А чего мелочиться.

В итоге появляется неорелигия с характерными чертами тоталитарной секты. Надо сказать, что в веротерпимой Японии сект немало, но в этой всё чересчур. Сёко члены почитали за божество. Есть сведения, что он обладал какими-то гипнотическими способностями, но лично я в этом сомневаюсь, как раз по причине его слепоты. Но это же делало его патологически жестоким – он просто не видел мук своих жертв. Спросите у любого психолога, он вам подтвердит такую зависимость.

Интересно, что учение АС начиналось с… обычных занятий йогой, которые в определённой момент пошли не в ту сторону. От физического совершенства к духовному, вот вам и пожалуйста. Плюс деньги учеников. Большие деньги. Настолько большие, что Сёко Асахара в какой-то момент даже баллотировался в премьер-министры своей страны. В их политике, как и в нашей, нищебродам делать нечего, о первый же шлагбаум лоб расшибёшь.

В чём же секрет популярности его учения? Феномен АС до сих пор изучают философы и религиоведы. Их вывод – учение невероятно синкретично, в него чего только не намешано - даосизм, христианство, китайская и японская эзотерика, и всё это круто замешано на тибетском буддизме. Кстати, последнее свело Асахару с Далай-ламой, их связывала чуть ли не дружба. Что, несомненно, добавило статустности незрячему проходимцу, но при этом облегчило его карман минимум на миллион долларов пожертвований на дело борьбы за Свободный Тибет. Ничего, как известно, понты дороже денег.

Если же говорить о нематериальном, то всё, что нёс своим ученикам Сёко Асахара – это миф о некой идеальной религии, которой не может быть в принципе. С учётом того, что сам гуру явно страдал паранойей (японский суд этого не учёл с связи с тяжестью обвинения… их восточные дела) и элементы болезни попали в его религию. Как пример – мировой заговор главных злых сил человечества, куда входят масоны, евреи и голландцы. Круто даже для фюрера первой половины ХХ века.

А теперь то, что касается непосредственно нас. Влияние японской секты на российскую аудиторию, мягко говоря, шокирует. В свои лучшие времена (до теракта в метро) АС насчитывала в России до 30 тысяч адептов, а сам Асахара выступал в МГУ, МГИМО и других крупнейших вузах страны. Секта имела эфир на радио «Маяк» и телеканале «2X2» (сейчас ТВЦ). Ежемесячно АС проводила массовые медитации и инициации на стадионе «Олимпийский» (я хорошо помню эти афиши), а Асахара периодически появлялся в теленовостях в окружении вполне официальных лиц. Сейчас-то их деятельность, понятно, попритихла, но кто-то явно ушёл в подполье - такая зараза глубоко в мозг въедается.

Кстати, есть данные, что в России учение Сёко Асахары просто сменило вывеску. Считайте, что я вас предупредил…

Леонид Черток