Большая перетасовка. Что происходит в правительстве Архангельской области?

В правительстве Архангельской области происходит перераспределение должностных обязанностей у заместителей губернатора.
Как мы уже писали, прибавилось работки у Виктора Иконникова. Теперь в его обязанности входит кураторство следующих позиций:
Об остальных изменениях сообщает «Регион 29»:
- В сфере компетенции зампредседателя правительства Екатерины Прокопьевой будут находиться такие направления, как «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука» и «Культура». За вопросы экологии будет отвечать заместитель Евгений Фоменко. Ещё за одним зампредседателя областного правительства Андреем Шестаковым закреплены направления «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
За достижение целей, целевых показателей и решение задач нацпроектов в нашем регионе будет отвечать первый замгубернатора — председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.
Кроме того, Агентство стратегических разработок вливается в Министерство экономического развития.