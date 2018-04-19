Большая перетасовка. Что происходит в правительстве Архангельской области?

В правительстве Архангельской области происходит перераспределение должностных обязанностей у заместителей губернатора.

Как мы уже писали, прибавилось работки у Виктора Иконникова. Теперь в его обязанности входит кураторство следующих позиций:

«Цифровая экономика»;

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

«Производительность труда и поддержка занятости»;

«Международная кооперация и экспорт»;

«Организация проектной деятельности, включая реализацию национальных и федеральных проектов в Поморье».

Об остальных изменениях сообщает «Регион 29»:

- В сфере компетенции зампредседателя правительства Екатерины Прокопьевой будут находиться такие направления, как «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука» и «Культура». За вопросы экологии будет отвечать заместитель Евгений Фоменко. Ещё за одним зампредседателя областного правительства Андреем Шестаковым закреплены направления «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

За достижение целей, целевых показателей и решение задач нацпроектов в нашем регионе будет отвечать первый замгубернатора — председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Кроме того, Агентство стратегических разработок вливается в Министерство экономического развития.