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Большая перетасовка. Что происходит в правительстве Архангельской области?

В правительстве Архангельской области происходит перераспределение должностных обязанностей у заместителей губернатора.

Как мы уже писали, прибавилось работки у Виктора Иконникова. Теперь в его обязанности входит кураторство следующих позиций:

  • «Цифровая экономика»;
  • «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
  • «Производительность труда и поддержка занятости»;
  • «Международная кооперация и экспорт»;
  • «Организация проектной деятельности, включая реализацию национальных и федеральных проектов в Поморье». 

Об остальных изменениях сообщает «Регион 29»:

- В сфере компетенции зампредседателя правительства Екатерины Прокопьевой будут находиться такие направления, как «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука» и «Культура». За вопросы экологии будет отвечать заместитель Евгений Фоменко. Ещё за одним зампредседателя областного правительства Андреем Шестаковым закреплены направления «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

За достижение целей, целевых показателей и решение задач нацпроектов в нашем регионе будет отвечать первый замгубернатора — председатель правительства  Архангельской области Алексей Алсуфьев. 

Кроме того, Агентство стратегических разработок вливается в Министерство экономического развития.  

10 июль 09:05 | : Политика

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