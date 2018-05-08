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Архангельский Ленин трещит по швам. Что мы знаем о золоте партии?

После визуального осмотра памятника Ильичу, «украшающего» площадь Терехина, что в Соломбале, стало ясно – главный идеолог русской революции трещит по швам трещит по швам.

В частности, у него отвалились фаланги пальцев на правой руке, а по корпусу пошла подозрительная трещина.

Надо спасать старичка, решили районные власти.

«Регион 29» цитирует главу Соломбалы Павла Шевелева:

«Для более тщательного анализа ситуации мы пригласили специалиста, которому предстоит составить смету работ. Надо отметить, что несколько лет тому назад памятник уже ремонтировался — тогда тоже приходилось приводить в порядок руку. Но в любом случае мы будем стараться предотвратить его дальнейшее разрушение».

Напомним, в середине нулевых в ряде СМИ прошла информация, что в памятниках Ленина, изготовленных на самом излете советской власти, КПСС спрятал свое золото, чьи следы до сих пор ищут по всему миру.

Наблюдатели полагают, что пальцы у соломбальского Ленина отбивают кладоискатели…

 

 

19 июнь 13:58 | : Политика

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