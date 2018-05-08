Отличительная черта зюгановца - ложь. Агония в стане архангельских коммунистов

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода провел журналистское исследование состояния дел в региональном отделении КПРФ.

До выборов в областное собрание остается менее трех месяцев. Партии уже сейчас должны определиться со стратегией и с кандидатами.

На примере Новодвинска видно, что за места в областном собрании намерены бороться только три партии: «ЕР», ЛДПР и «СР». Зюгановцы же, очередные выборы используют для дополнительного заработка, отрядив своих активистов в ряды справедливороссов.

Напомню, Новиков с командой упорно разрушали отделение КПРФ в Новодвинске.

Цели достигли — представителей партии в горсовете нет, результаты выбор за последние два года самые низкие. Что остается делать в таком случае, не оставлять же без дела парочку идиотов-кляузников, чьими руками разрушили отделение. Проще уже сейчас согласиться с синицей в руках, в виде материального презента от конкурирующей партии. К тому же дела Новикова явно не радужны…

Справедливороссы уже в течение двух месяцев ведут активную работу в Новодвинске связанную с выборами,- проводят различные бесплатные социальные акции, популяризирующие их деятельность. … ЛДПР и Единая Россия тоже не отстают.

И только бездельники-коммунисты не шевелятся, словно нет впереди выборов в областное собрание.

Новодвинск город небольшой. Всё и все на виду.

Поэтому сейчас бурно идет обсуждение продажности коммунистов.

Ведь современный зюгановец это не борец. Зюгановец - это нытик, лентяй, лгун, любящий халяву.

Зюгановец больше отношения имеет к религии, чем к коммунизму.

Отличительная черта зюгановца — это ложь.

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