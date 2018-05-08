Депутаты Котласа обновили старого главу города

Вчера котласские городские депутаты переизбрали главу своего МО на новый срок.

Впервые выборы городского главы проводились не прямым голосованием, а депутатским междусобойчиком. В финале Бральнину противостоял директор МУП «Горводоканал» Александр Ерофеевский... но проиграл по очкам.

Напомним, что бывшая глава Котласского района Светлана Бральнина-Бачурихина (не родственница) сейчас находится под судом по обвинению в ряде уголовных преступлений, в том числе, коррупционного характера.

До этого ее на должность переизбирали дважды…