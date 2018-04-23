"Ваши законы убивают пациентов". Открытое письмо президенту РФ, депутатам Госдумы и прочим

Президенту РФ

Владимиру Владимировичу Путину

Председателю Правительства РФ

Дмитрию Анатольевичу Медведеву

Председателю Государственной думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Вячеславу Викторовичу Володину

Председателю Совета Федерации

Федерального собрания Российской Федерации

Валентине Ивановне Матвиенко

копия:

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации

Ольге Юрьевне Голодец

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации

Аркадию Владимировичу Дворковичу

Министру здравоохранения Российской Федерации

Веронике Игоревне Скворцовой

23 апреля 2018 года

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Общественные пациентские организации обращаются к Вам в связи с рассмотрением проекта федерального закона № 441399-7 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», внесенный депутатами Государственной Думы.



Вызывает крайнее беспокойство ч. 15 статьи 2 данного законопроекта предусматривающая возможность запрета или ограничения ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в Соединенных Штатах Америки и (или) иных иностранных государствах, по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством Российской Федерации. Указанные запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства и лекарственные препараты, аналоги которых не производятся в Российской Федерации и (или) иностранных государствах.



Считаем, что реализация данного положения законопроекта поставит под угрозу жизнь сотен тысяч, а возможно и миллионов граждан нашей страны.



Судьба пациентов, страдающих тяжелыми, хроническими заболеваниями, зачастую полностью зависит от наличия жизненно важных лекарственных средств. Запрет ввоза и обращения оригинальных зарубежных лекарств даже при наличии их аналогов поставит под угрозу жизнь значительной части таких пациентов.



Необходимо учитывать, что на любое лекарственное средство у пациентов может развиться нежелательное явление (реакция) или проявиться неэффективность проводимой лекарственной терапии. В таком случае, в соответствии с действующим законодательством, пациенты должны быть обеспечены другим торговым наименование данного лекарственного средства.



Однако введение запрета на ввоз оригинальных лекарственных средств сделает практически невозможной реализацию вышеуказанных норм. Данный запрет не даст возможности пациенту даже обеспечить себя за счет своих личных средств, т.к. далеко не все смогут себе позволить поездки за границу с целью покупки лекарств.



Уверены, что подобный запрет повлечет взрывообразное увеличение теневого рынка лекарственных препаратов, незаконно ввезенных на территорию нашей страны.



Так же, считаем важным высказать свое мнение о том, что в результате подобного политического решения результатом будет скорее рост недовольства со стороны российских пациентов, чем эффективный ответ США, для компаний которых рынок России составляет всего лишь около 1% от общего оборота. Иностранные фармкомпании совершенно не пострадают, даже закрыв свои офисы и сократив персонал, что обязательно приведет к дополнительным негативным эффектам для России, например, закрытию рабочих мест для россиян, налоговые потери.



Негативными результатами вводимых законопроектом санкций станет снижение качества лекарственного обеспечения и повышение цен на лекарства в условиях ограничения конкуренции, что обязательно приведет к снижению качества жизни миллионов граждан РФ и вызовет рост социальной напряженности.



Мы считаем, что законопроект не должен нести в себе даже гипотетическую угрозу жизни и здоровью наших сограждан и нарушать их права на качественную и доступную медицинскую помощь.



В связи с вышеизложенным просим вас при рассмотрении данного законопроекта исключить из его текста ч. 15 статьи 2 выведя таким образом из-под его действия лекарственные средства и препараты.



Надеемся на Ваше понимание и поддержку!



От имени и по поручению нижеперечисленных общественных объединений.

Сопредседатели Всероссийского союза общественных

объединений пациентов

Я.В Власов Ю.А. Жулёв



Ответ на наше обращение просим направить на адрес: 125167 Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, строение 2, Всероссийский союз пациентов.



Список организаций, поддержавших коллективное обращение: