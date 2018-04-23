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"Ваши законы убивают пациентов". Открытое письмо президенту РФ, депутатам Госдумы и прочим

Президенту РФ
Владимиру Владимировичу Путину
Председателю Правительства РФ
Дмитрию Анатольевичу Медведеву
Председателю Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеславу Викторовичу Володину
Председателю Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации
Валентине Ивановне Матвиенко
копия:
Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Ольге Юрьевне Голодец
Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Аркадию Владимировичу Дворковичу
Министру здравоохранения Российской Федерации
Веронике Игоревне Скворцовой

23 апреля 2018 года

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Общественные пациентские организации обращаются к Вам в связи с рассмотрением проекта федерального закона № 441399-7 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», внесенный депутатами Государственной Думы.

Вызывает крайнее беспокойство ч. 15 статьи 2 данного законопроекта предусматривающая возможность запрета или ограничения ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в Соединенных Штатах Америки и (или) иных иностранных государствах, по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством Российской Федерации. Указанные запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства и лекарственные препараты, аналоги которых не производятся в Российской Федерации и (или) иностранных государствах.

Считаем, что реализация данного положения законопроекта поставит под угрозу жизнь сотен тысяч, а возможно и миллионов граждан нашей страны.

Судьба пациентов, страдающих тяжелыми, хроническими заболеваниями, зачастую полностью зависит от наличия жизненно важных лекарственных средств. Запрет ввоза и обращения оригинальных зарубежных лекарств даже при наличии их аналогов поставит под угрозу жизнь значительной части таких пациентов.

Необходимо учитывать, что на любое лекарственное средство у пациентов может развиться нежелательное явление (реакция) или проявиться неэффективность проводимой лекарственной терапии. В таком случае, в соответствии с действующим законодательством, пациенты должны быть обеспечены другим торговым наименование данного лекарственного средства.

Однако введение запрета на ввоз оригинальных лекарственных средств сделает практически невозможной реализацию вышеуказанных норм. Данный запрет не даст возможности пациенту даже обеспечить себя за счет своих личных средств, т.к. далеко не все смогут себе позволить поездки за границу с целью покупки лекарств.

Уверены, что подобный запрет повлечет взрывообразное увеличение теневого рынка лекарственных препаратов, незаконно ввезенных на территорию нашей страны.

Так же, считаем важным высказать свое мнение о том, что в результате подобного политического решения результатом будет скорее рост недовольства со стороны российских пациентов, чем эффективный ответ США, для компаний которых рынок России составляет всего лишь около 1% от общего оборота. Иностранные фармкомпании совершенно не пострадают, даже закрыв свои офисы и сократив персонал, что обязательно приведет к дополнительным негативным эффектам для России, например, закрытию рабочих мест для россиян, налоговые потери.

Негативными результатами вводимых законопроектом санкций станет снижение качества лекарственного обеспечения и повышение цен на лекарства в условиях ограничения конкуренции, что обязательно приведет к снижению качества жизни миллионов граждан РФ и вызовет рост социальной напряженности.  

Мы считаем, что законопроект не должен нести в себе даже гипотетическую угрозу жизни и здоровью наших сограждан и нарушать их права на качественную и доступную медицинскую помощь.

В связи с вышеизложенным просим вас при рассмотрении данного законопроекта исключить из его текста ч. 15 статьи 2 выведя таким образом из-под его действия лекарственные средства и препараты.

Надеемся на Ваше понимание и поддержку!

От имени и по поручению нижеперечисленных общественных объединений.
Сопредседатели Всероссийского союза общественных
объединений пациентов      
                                    Я.В Власов                                                                Ю.А. Жулёв
     
Ответ на наше обращение просим направить на адрес: 125167 Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, строение 2, Всероссийский союз пациентов.

Список организаций, поддержавших коллективное обращение:

  1. Бакрадзе И.В., управляющий Директор, БФ Подсолнух;
  2. Безбожная Е.В., председатель Правления Межрегиональной общественной организации «Общество пациентов с Наследственным Ангионевротическим Отеком»;
  3. Боровова И.В., президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»
  4. Бочаров А.А., заместитель председателя Правления Межрегиональной общественной организации «Содействие больным саркомой»;          
  5. Булгакова Н.А., президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда»;
  6. Власов Я.В., сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Общероссийской общественной организации инвалидов - больных рассеянным склерозом;
  7. Генинг Г.Н., президент МОО "Межрегиональный центр поддержки больных аниридией «Радужка»;
  8. Григорьев В.О., президент Президиума Межрегиональной благотворительной общественной организации содействия в реализации социальных программ в области медицины и здравоохранения «Возрождение»;
  9. Густова Э.В., со-президент Общероссийского союза "Российская Диабетическая Федерация - "РДФ", президент Межрегиональной общественной организации инвалидов "Московская диабетическая ассоциация больных сахарным диабетом - "МДА" (МООИ "МДА");
  10. Емелин А.Е., Сопредседатель МБООИ «Общество пациентов с первичным иммунодефицитом»;
  11. Жулёв Ю.А., сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии;
  12. Мясникова И.В., председатель Правления Всероссийской организации редких (орфанных) заболеваний (ВООЗ);
  13. Каримова С.И., президент «Национальной Ассоциации организаций больных редкими заболеваниями «Генетика»;
  14. Кондрашова Л.М., председатель Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА»;
  15. Левина Н.Б., председатель правления ОООИ «Новые возможности»;
  16. Матвеева Л.Ф., президент Всероссийского общества онкогематологии "Содействие";
  17. Майоров А.Ю., президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская диабетическая Ассоциация»;
  18. Мишина О.С. президент Межрегиональной благотворительной общественной организации «Кожные и аллергические болезни»;
  19. Мясникова И.В., председатель правления Межрегиональной общественной организации «Помощь больным муковисцидозом;
  20. Ситало А.В., президент Межрегиональной общественной благотворительной организации инвалидов «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева»;
  21. Суханов В.Г., президент Национальной ассоциации больных с нарушениями функций экскреторной системы "АСТОМ";
  22. Терехова М.Д., председатель Межрегиональной общественной организации «Содействие инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше, и их семьям»;
  23. Третьякова М.Н., генеральный директор АНО Международный центр помощи пациентам с орфанными заболеваниями «Редкие Люди»;
  24. Федермессер А.К., член Правления Фонда «Вера»;
  25. Хвостикова Е.А., директор Автономной некоммерческой организации Центр помощи пациентам «Геном»;
  26. Христова И.М., председатель Межрегиональной общественной организации инвалидов -нефрологических и трансплантированных пациентов «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
  27. Шашурина Т.И., председатель Межрегиональной общественной организации поддержки пациентов с Воспалительным Заболеванием Кишечника (ВЗК) «Доверие».
23 апрель 12:45 | : Политика / Скандалы

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