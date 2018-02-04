80% пользователей соцсети ВКонтакте не хотят снова видеть Андрея Бральнина на посту мэра Котласа

Городским собранием депутатов дан старт по отбору кандидатур на должность главы МО «Котлас», сообщает портал «Котлас – инфо».

Чтобы принять участие в конкурсе, кандидаты на пост главы города должны подать заявления в конкурсную комиссию. ПО желанию, они могут добавить к этому программу кандидата по развитию города – в произвольной форме.

Конкурсная комиссия состоится 29 мая 2018 года. Комиссия формируется из 8 человек, половину из которых назначает губернатор, половину – Собрание депутатов.

На июньской сессии Котласского горсовета кандидатура будет утверждена.

Согласно такой процедуре, мнение жителей Котласа учтено не будет. Однако уже сейчас в соцсетях люди высказывают свое мнение относительно действующего пока главы города Андрея Бральнина. Так, согласно опросу в группе «Подслушано в Котласе», более 80% опрошенных высказались против того, чтобы нынешний мэр продолжал работу на этом посту. На данный момент в опросе приняли участие 4190 человек, а просмотрели пост – более 17 тысяч.

Наблюдатели считают, что Бральнин должен прислушаться к тому, что о нем думают жители города. Некоторые из их мнений редакция ИА RUSNORD посчитала возможным привести здесь:

Владимир С….

- Объясню, почему против. Добивается остальное производство в городе, развивается только торговля, немножко пытается развить туризм, но как-то ..., даже слов подобрать не могу. Вся муниципалка урезана до немогу. В то же время грандиозные проекты(Двинопарк, горка приснопамятная, Пр.Мира, и т.д.).Без развития пр-ва Котлас будет как Сольвычегодск лет через 30.На должность мэра я бы предложил Палкина А.В.

Вадим Ф…

- Время показало, что действующий глава города не справляться со своими обязанностями, накопил долгов в бюджете, не исполнил решение суда, аж на 300 миллионов рублей, город не развивается, люди уезжают из города семьями. При таких обстоятельствах нужно уволить действующего неэффективного главу города и выбрать нового градоначальника через депутатов городского собрания. Иначе, город имеет все шансы при действующем мэре, получить статус: ПГТ (поселок городского типа).

Искатель Истины

- Вот тут предлагают в мэры Завадского. А кто может объяснить, что этот человек конкретно для города сделал? Сколько денег принёс в бюджет, в каких программах предлагал участвовать? Вот прям конкретно, с примерами расскажите. А кричать со страниц газеты о том, что всё плохо - много ума не надо.

Второй "кандидат" - Палкин. Дак вы уже определитесь - хороший он или плохой. То он якобы зарплату не платит по полгода, да и ту в конверте выдаёт, то уже в мэры его хотят.

Виталий О…

- Действующий мэр "отстоен" в любом своем проявление! Никогда еще так градоначальника не критиковали как сейчас! Никогда мэр города не занимался такой популяризации своей персоны, как наш. И не надо тут ангажировать политическим популизмом или любви к власти горожан - этот мэр бездарен это факт. Подарить ему на прощание двухметровое зеркало и всё…