Евгений Ройзман - последний уральский Дон Кихот. В Екатеринбурге больше мэров не выбирают

Закон об отмене прямых выборов главы областной столицы продвинул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, чью отставку давно предрекают аналитики. Сегодня он принят в третьем чтении.

Никто и не сомневается, что данный проект запущен для того, чтобы убрать с политической арены Евгения Ройзмана, самого внесистемного мэра в Российской Федерации.

Напомним, что глава столицы Урала на последних выборах открыто не поддерживал кандидатуру действующего президента и высказывал симпатии в адрес либеральных кандидатов.

Впрочем, в публичном поле эту причину завуалировали. Из выступления на сессии руководителя губернаторской администрации Владимира Тунгусова:

«Преимущество такой модели состоит в том, что концентрация всех необходимых полномочий в рамках компетенций одного должностного лица обеспечивает согласованные оперативные решения возникающих управленческих задач. Это позволяет исправить недостатки так называемой двухголовой модели, при которой глава города — председатель думы — не имеет ключевых полномочий в хозяйственной сфере».

Сам же Ройзман говорил, что готов был добровольно покинуть свой пост, так как ему надоела война с ветряными мельницами. Тем не менее, его прощальные слова – «Выборы - это единственная возможность людей участвовать в политической жизни. Этим воспитывается городской патриотизм, которого не хватает. И взять, и отсечь жителей от этого процесса - это нехорошо».