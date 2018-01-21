Равнение на президентские! Национальный рейтинг губернаторов (январь-февраль)

Опубликован первый в этом году Национальный рейтинг глав российских регионов, охватывающий январь-февраль 2018 года.

Эксперты отмечают, что январь-февраль прошли под знаком избирательной кампании президента РФ. Все кандидаты на пост главы государства, включая Владимира Путина, ведут активную кампанию в регионах, начиная от крупных промышленных центров, заканчивая малыми и моногородами. Поэтому региональные лидеры работают сейчас в весьма сложных для себя условиях — помимо своих прямых обязанностей они ещё должны следить за выборами. От губернаторов центр требует обеспечения чистоты и легитимности избирательного процесса. А вот какими методами это будет достигнуто, как говорится, второй вопрос… если не третий.

Впрочем, по мнению ряда политологов, на места в рейтинге подчас влияли события, напрямую независящие от глав регионов по определению. Например, школьные драмы в Бурятии и Пермском крае, которые также отразились на положении губернаторов далеко не самым лучшим образом. Слава богу, Архангельскую область это обошло…

Итак:

Первые три места в рейтинге заняли – Владимир Якушев (Тюменская область), Дмитрий Кобылкин (ЯНАО), Алексей Дюмин (Тульская область).

Последние три – Егор Борисов (Республика Саха), Марина Ковтун (Мурманская область), Виктор Зимин (Республика Хакасия).

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на 67-м месте.