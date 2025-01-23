Перевод из Архангельска в тысячу поцелуев. И правила хорошего тона

Поцелуйная валюта обозначена на фотокарточке 1907 года, которая хранится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга.

А вы хотели бы получить/отправить поцелуйный перевод?

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Со снимка, сделанного в 1900 году в архангельском фотоателье «М.Сорокин», задумчиво смотрит на нас Эдит Дес-Фонтейнес — дочь архангельского купца 1-й гильдии Эдуарда Абрамовича Дес Фонтейнес. Не могла такая прекрасная дама обойти своим вниманием изданный в 1896 году в Санкт-Петербурге Сборник советов и наставлений «Правила светской жизни и этикета. Хороший тон». Вот лишь некоторые из них.

«Выходить на улицу без перчаток очень неприлично, и надевать их следует дома, т.к. надевать перчатки на улице не менее неприлично, как и завязывать на улице ленты шляпы.

Выходя на улицу пешком, барышня должна одеваться скромно. Надеть шляпку, годную для кареты, и пойти в ней пешком - это признак дурного тона.

Барышня должна иметь вид невинный, но не глупый. Она должна научиться краснеть по произволу, то есть краснеть тогда, когда это прилично, и не краснеть, когда это не прилично.

Барышня не должна много смеяться, много плакать, много говорить, много молчать, много есть, много петь, громко говорить, часто улыбаться, быстро ходить.

А так-же барышне нельзя чихaть, кaшлять и зевать при других людях - для этого лучше выйти в другую комнату.

Смех и слёзы воспитанной барышни должны быть изящны. Смех должен быть рассыпчатый и не громкий. При плаче можно уронить не более трёх-четырех слезинок и наблюдать, не испортился ли цвет лица.

Разговаривая с мужчиной, особенно с холостым, барышня не должна смотреть своему собеседнику в глаза. Следует сидеть, опустивши глазки, и только изредка вскидывать их на собеседника.

Ложиться спать воспитанной барышне следует в час ночи. Перед сном перелистывать французский роман. Засыпая, ни о чём грустном, неприятном и тяжёлом не думать.

Барышне следует помнить, что спокойная совесть - это лучшее средство для спокойного сна и быстрого засыпания. Видеть непристойные сны - совершенно нeприлично воспитанной барышне. В подобном случае ей следует немедленно проснуться и повернуться на другой бок, не увлекаясь любопытством посмотреть, что же будет дальше».

Ох, нелегка жизнь барышни начала прошлого века.

Старые фото посмотрел и правила почитал Александр Чашев



