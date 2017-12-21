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Константин Щемелинин: Россия на пороге новой Конституции?

Решение Президента России о том, чтобы отныне вместо «Служу Российской Федерации» солдаты говорили - «Служу России», является первым шагом на трудном пути трансформации Российской Федерации в нечто новое.

Это важное отличие: раньше солдаты служили, в первую очередь, некой федерации, а во вторую очередь, служили России. Теперь же солдаты станут служить только России — федерация ушла. 

Россия может быть федеративной, унитарной, а может быть просто республикой, но от этого страна не перестает быть Россией, а вот федерация может быть в России, есть сейчас в Германии, есть в США и других странах. Как видно, федерация — понятие более расплывчатое и менее национальное, нежели Россия.

Я писал о том, что РФ — это промежуточная государственная структура между РСФСР и «новой Россией», и вот теперь страна естественным образом ступила на путь перемен. 

Сколько времени понадобиться обществу, чтобы пройти весь этот путь? Может 5-10 лет, а может 10-20 лет, но не больше, ибо перемен не остановить!

Чем все завершится? Принятием новой Конституции для России! Скорее всего, название «Россия» сохранится как сокращенное название — этим самым новая страна будет опираться на тысячелетие государственности и независимости, но вот каким будет полное наименование — сейчас неизвестно. Будет ли это Русская Республика, или Императорская Русь, или Демократическая Федеративная Россия, или что-либо другое — сейчас сказать нельзя.

Трансформация Российской Федерации началась! В добрый путь!

Константин Щемелинин, крымский писатель

 







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24 январь 09:54 | : Политика

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