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СМИ отправляют Игоря Кошина в отставку... а то и куда подальше

Напомним, глава Ненецкого автономного округа попал в, так называемый, «расстрельный» список Кремля. Из которого уже ушли в отставку трое – Меркушкин (Самарская обл.), Шанцев (Нижегородская), Назаров (Омская).

Основная претензия к Кошину – за три года его правления доходы региона снизились на треть. С учетом размера бюджета НАО – это 5 миллиардов, что по официальной версии связано с падением цен на нефть. Так же отмечено значительное сокращение инвестиций.

Впрочем, на фоне этого падения улучшается жизнь ненецких чиновников – власти округа увеличили сами себе двухмесячное денежное содержание к отпуску, забыв при этом об остальных бюджетниках.

Сам глава округа опровергает любую информацию о своей досрочной отставке. По его мнению, основаниями для слухов стали непопулярные экономические решения, которые пришлось принимать, чтобы перезагрузить экономику региона после падения цен на нефть. «Никто не любит реформы, но все хотят пользоваться их результатами. В реальной жизни для этих результатов требуется время»  - его комментарии к журналистам.

Напомним, в губернаторы Кошин попал из сенаторов, сменив на этом посту архангелогородца Игоря Федорова. Хотя он и сам относится к варягам – уроженец Республики Коми, прибыл на работу в Нарьян-Мар в достаточно зрелом возрасте.

В эти дни журналисты обсуждают, уйдет ли Игорь Викторович просто в отставку… или его ожидают более крупные неприятности - уберут Кошина по-тихому или силовики все-таки получат карт-бланш и вскоре после отставки разыграют все карты, которые копились в архивах у следователей как минимум с 2004 года? (https://pasmi.ru/archive/182920/)

27 сентябрь 09:08 | : Политика

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