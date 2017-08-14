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Готовится к эфиру очередной выпуск передачи "Сказки бабушки Галины"

- где и за что будет отмечать Рош-а-Шану (еврейский Новый год) Михаил Лазаревич Магид;

- почему соловецкий ГМО Тютюков переводит стрелки на своего архангельского коллегу Игоря Годзиша;

- чей Мазератти ночует во дворе Следственного комитета;

- как Матильда вошла в жизнь депутата Дятлова;

- что пытается выколоть себе Общероссийский народный фронт на окраинах Архангельска;

- какие мысли исполнительная власть читает в глазах региональных блогеров…

…обо всём этом и о многом другом вы сможете узнать из 18-го выпуска эгоистично-надругательской передачи «Сказки бабушки Галины», изготовленной уходящими силами членов Ассоциации «Вольное дело».

Болтали, распивали и закусывали под сенью лучшей архангельской Fanzonы (Карла Маркса, 37) лидеры собственных изданий – Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера), Леонид Черток (RUSNORD).

Как обычно, передача выйдет в эфир ближе к полуночи.

20 сентябрь 17:31 | : Политика / Происшествия / Скандалы

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