Читайте в Итогах недели от 17 сентября 2017 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Как в последний раз – оппозиции отдали центр Москвы ради реверанса перед Западом;
- Поучения Учителя – кино стало политическим инструментом в руках Кремля;
- Новая теледрачка – Ургант и Соловьёв соревнуются в еврейском юморе;
- Послесловие к выборам – Поморье продемонстрировала индифферентность к демократическим процедурам.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/39302-itogi-nedeli-s-11-po-17-sentyabrya-2017-goda.html