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Читайте в Итогах недели от 17 сентября 2017 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Как в последний раз – оппозиции отдали центр Москвы ради реверанса перед Западом;

- Поучения Учителя – кино стало политическим инструментом в руках Кремля;

- Новая теледрачка – Ургант и Соловьёв соревнуются в еврейском юморе;

- Послесловие к выборам – Поморье продемонстрировала индифферентность к демократическим процедурам.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/39302-itogi-nedeli-s-11-po-17-sentyabrya-2017-goda.html

17 сентябрь 08:09 | : Политика / Культура / Скандалы

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