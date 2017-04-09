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Архангельская область - полигон для выявления революционных настроений?

Как выяснило агентство REGNUM, именно Архангельская область выбрана площадкой для исследования последствий Великой Октябрьской социалистической революции – добро или зло?

Для этого в двух городах региона, Архангельске и Онеге, будет проведена международная конференция (участники из России, Беларуси, Норвегии, Финляндии, Великобритании и США), на которой ученые рассмотрят вопросы концептуального осмысления, историографии и источниковедения социальных реформ и революций.

Планируется также осмысление исторических уроков 1917 года в наши дни.

Наблюдатели недоумевают – почему именно Архангельская область… или подобные мероприятия запланированы на всей территории Российской Федерации?

Напомним, что 7 ноября этого года исполняется ровно 100 лет событию, которое одни называют Великой революцией, другие крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века, а третьи просто мелкой большевистской заварушкой, правда, приведшей к трагическим для страны последситвиям…

 

10 июль 10:41 | : Политика

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