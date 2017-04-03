Игорь Годзиш: "Архангельск не может себе позволить сам себя чистить"

Почему? Потому что на это нет денег в городском бюджете. Такое признание сделал мэр Архангельска Игорь Годзиш на традиционном весеннем чаепитии с главными редакторами местных СМИ, на котором присутствовал и Леонид Черток.
А еще ведущие журналисты региона узнали, кто будет поднимать из финансовых руин Соломбальский ЦБК, какая судьба ждет недостроенный транспортной терминал на площади Морвокзала, где обретет новую жизнь Архангельский трамвай, что ждет архангелогородцев на День Победы… и кое-что ещё.
Обо всём этом читайте в ближайшем воскресном выпуске Итогов недели и отдельном материале.