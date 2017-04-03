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Из сакральных фигур в функции. Национальний рейтинг глав российских регионов

Опубликован новый Национальный рейтинг глав российских регионов, охватывающий март-апрель 2017 года.

Эксперты отмечают поэтапную замену губернаторского корпуса, часто через перемещение из кабинетов администрации в камеру СИЗО, и связывают это с грядущими президентскими выборами, до которых осталось суть больше года. Кое-кто высказывает смелое предположение, что это сам Путин не хочет оставлять преемнику гнилые концы.

Также обращает на себя внимание тот факт, что, если 5 – 10 лет назад фамилию главы региона точно знали более 80% жителей в регионах, то теперь этот показатель упал до 60 – 65. А кое-где и ниже того. Сам собой напрашивается вывод: в целом по стране главы регионов превращаются из сакральных фигур в фигуры сугубо функциональные.

Итак, первые три места заняли: Евгений Савченко (Белгородская обл.), Дмитрий Кобылкин (ЯНАО), Александр Дрозденко (Ленинградская обл.).

Последние три: Вячеслав Битаров (Северная Осетия-Алания), Николай Меркушкин (Самарская обл.), Владимир Миклушевский (Приморский край).

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов занял 70-ю строчку рейтинга. Аналитики отмечают, что главу региона подводит определенный абсентеизм (бездействие, неучастие в государственном управлении), исходящий от элитных групп, а также обидные скандалы, не касающиеся напрямую губернатора, но вместе с тем бросающие тень на всю Архангельскую область… например, дрифт экс-мэра областной столицы Александра Донского на красном Ferrari по московскому торговому центру.

26 апрель 08:12 | : Политика

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