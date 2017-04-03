КНДР vs США. Россия в стороне не останется?

Что такое Северная Корея сегодня?
Прыщ на теле мира. Опасный прыщ, который каждую минуту может взорваться. Но не гноем, а чем-то ядерным. Кто-то успокаивает – нет у них ничего подобного, не те технологии. А я сомневаюсь. Потому что за годы «дружбы взасос» и мы (СССР) могли подарить, и Китай. Причём в режиме строжайшей секретности, о количестве и качестве можем только догадываться.
Или исламисты подарили - те, кто грезит концом западной цивилизации (мы тоже в том списке состоим, как бы ни противно было это осознавать радикальным славянофилам). А что, вполне по-восточному – устроить атомный апокалипсис, но чужими руками. Этакая пакость исподтишка.
Я был в Северной Корее. В командировке. Давно. Ещё при Союзе, когда от нас помощь шла, причём не только моральная. Что сказать? Как в старом анекдоте про грузина, вступающего в КПСС: « - Вы готовы отдать жизнь за дело Ленина? - Конечно… нах мне такая жизнь вообще нужна!». Вот этим они и опасны, потому что живут всё хуже и хуже, а высокие идеи при голодном брюхе хороши только для самопожертвования.
Мы КНДР больше не любим. То есть, не помогаем. И времена те кончились (халявы), и идеология их нам больше не подходит. Но стараемся не ссориться, не злить. Потому что соседи. Потому что они сами на нас злы. И есть за что – завлекли когда-то химерой всеобщего равенства и госпланирования, а потом бросили с неработающей социалистической экономикой. Китай тоже на этих соседей косо смотрит (что неудивительно), а те китайцев оппортунистами называют, променявшими великую идею на развитую экономику.
У КНДР традиционно главный враг США (это очевидно), ведь не без помощи капиталистической Америки единая некогда страна разделилась на две неравнозначные половинки – богатую и бедную. Как последняя носительница ортодоксальной «красной» идеи Северная Корея безмерно раздражает западный мир, который пока с ней играет, как кошка с мышкой. То санкции на роскошь для высших партийных чинов введёт (эти-то упыри ни в чём себе не отказывают), то вожжи ослабит в обмен на мирные инициативы не экспериментировать с уничтожением земной цивилизации.
Но появился Трамп и заявил, что все его предшественники, начиная с Буша-старшего, были тютями по отношению к этому коммунистическому режиму (надо сказать, бесчеловечному по отношению к собственным гражданам, да и к попавшимся под руку иностранным туристам тоже), но уж он-то Пхеньяну спуску не даст.
И началось взаимное потрясание мышцами. На северокорейском полигоне в Пунгери замечено активное оживление. Спутники из космоса фиксируют работы по откачке воды из ракетных шахт (явная подготовка к их использованию), на самой территории натянуты волейбольные сетки - якобы для проведения армейских соревнований (камуфляж уровня советского военного блокбастера «Беспокойное хозяйство»).
По данным, находящимся в открытом доступе, в Северной Корее к настоящему времени было проведено уже пять ядерных испытаний. В преддверии празднования 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, прошедшего в Пхеньяне в минувшие выходные, в прессе распространились предположения, что Север может провести шестые ядерные испытания именно в этот праздничный день. 16 апреля КНДР предприняла попытку запустить ракету, однако запуск завершился неудачей. После этого КНДР показала постановочный ролик с имитацией ракетного удара по США.
Со своей стороны, американская сторона устами вице-президента США Майкла Пенса объявила, что «эра стратегического терпения» Вашингтона в отношении Пхеньяна закончена. Причём сделано это было во время поездки в Демаркационную зону на границе двух Корей… знаковое место для начала конфликта в регионе.
Впрочем, Трамп после известных подвижек во внешней политике делает ставку на своего нового стратегического партнёра в этой точке мира – Китай. «У меня была замечательная встреча с председателем КНР, и эта встреча позволила мне многое узнать. Как вы видели, много чего произошло. …Они (Китай) обладают довольно большой властью над Северной Кореей. Мы увидим, что будет. Ситуация очень, очень непростая». По-моему, Дональд находится в плену иллюзий, ибо какое может быть влияние извне на потенциальных смертников?
Вот в чём главная опасность для мира. Армия Северной Кореи сильна не своей численностью (если нужда будет, до 70 % населения могут поставить под ружьё), не вооружением (действительно морально устаревшим по большинству позиций), но железобетонной государственной идеологией. Северокорейцы фанатично преданы своей стране, идеалам социализма и своим вождям. Я это видел даже у тех, кто заканчивал советские вузы в 80-х – настоящие гнёзда вольнодумства и разврата. Плюс дисциплина, вколоченная с детства - тоже не последний аргумент в любом вооружённом конфликте.
Вторым неоспоримым достоинством КНДР в грядущей войне (тьфу-тьфу-тьфу) станет собственный военно-промышленный комплекс, способный автономно и серийно выпускать различные виды вооружений, включая межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты среднего и малого радиуса действия, ракетные системы залпового огня, корабли и подводные лодки, танки, БТР, самоходные артиллерийские установки, гаубицы, миномёты, переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты, стрелковое вооружение и патроны, короче, всё, кроме самолётов. Характерно для стран с закрытой экономикой, находящихся под санкциями, отрицательно влияет на модернизацию, зато максимально снижает зависимость от внешних факторов. По оценкам военных экспертов, в горной части страны достаточно подземных предприятий ВПК, имеющих возможность длительное время работать в автономном режиме, а уничтожить (разбомбить) их в короткие сроки будет весьма и весьма проблематично.
Конечно, есть у Корейской Народной Армии и уязвимые места. Прежде всего, ограниченный запас горючего, которого при масштабной войне хватит не больше, чем на месяц. А также проблемы с продовольствием, которого и так еле-еле хватает, а тут солдатам боевых частей понадобится усиленный паёк… да и вообще, кто при полной мобилизации будет вкалывать на рисовых полях?! И ещё целый ряд технических нюансов, в которых я плохо разбираюсь.
Но остаётся дух и мозги, затуманенные идеологией. Наши миры мыслят по-разному (и слава богу!) мы четверть века смотрим на вещи с точки зрения выгоды, они с позиции учений Чучхе. И они, в отличие от исламистов-фанатиков, не стремятся в рай, где их ожидают 72 девственницы (ужас какой!), а просто готовы к смерти - вот в чём кошмар! Они, собственно, и есть сама СМЕРТЬ… бессмысленная, но беспощадная.
Думаете, нас не заденет и это сугубые разборки между КНДР и США? Но почему тогда на Дальнем Востоке происходит передислокация войск ЗабВО поближе к границе с Кореей?
Ах, не успокаивайте меня!
Леонид Черток