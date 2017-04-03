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Не только Павлов. Раскол КПРФ на региональном уровне

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода пишет об окончательном расколе в КПРФ, произошедшем на региональном уровне. Это вам не уход одного члена… пусть и видного - http://rusnord.ru/politic/38201-ne-mogu-nahoditsya-v-ppyanom-shalmane-vasiliy-pavlov-vyshel-iz-ryadov-kprf.html .

5 апреля состоялась очередная попытка собрать новодвинских коммунистов. И на этот раз удачная.

Почти год в городе бумажников бездействовало отделение КПРФ, не согласившееся с решением областного комитета по «исключению из рядов партии первого секретаря Галашева В.В.»

Отделение, сложило с себя полномочия, саботировало работу. За это время часть коммунистов перестало себя ассоциировать с партией и покинуло ее ряды. Ситуация с новодвинским отделением вскрыло многие проблемы коммунистов, накопившиеся по всей области. Это и низкий авторитет обкома, незнание им реального положения дел на местах, не оказания помощи местным отделениям.

Коммунисты Новодвинска показав свой характер, отдают отчет в налаживание конструктивной работы перед предстоящими выборами.  Они не могут себе позволит разрушительной работы перед выборами, которую может себе позволить областной комитет (показательный пример, выборы в ГосДуму 2017 года).

К тому же ситуация находится на контроле у ЦК КПРФ.

В итоге, — новым первым секретарём, большинством голосов, была избрана Новоселова Елена Рустиковна, вторым секретарем был избран Романов Дмитрий Николаевич.

У местного отделения не было сомнений в данных кандидатурах. Данные люди зарекомендовали себя с положительной стороны. Новоселова Е.Р. трудится главным бухгалтером в строительном предприятии, Романов Д.Н. пенсионер МВД, бывший начальник следствия.

На этом собрание не закончилось, большинство присутствующих коммунистов отправилось к аксакалу партии Вологдину Виктору Ивановичу.

Обком потерпел сокрушительное поражение в борьбе с новодвинским отделением КПРФ, не сумев убедить новодвинцев в своей правоте. Изменят ли областные коммунисты отношение к Новодвинску покажет только время.

 

 

20 апрель 10:41 | : Политика / Скандалы

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