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"Не могу находиться в пьяном шалмане!". Василий Павлов вышел из рядов КПРФ

Василий Павлов, член партии с 2008 года, вышел из рядов КПРФ. Об этом он написал на своих личных страницах в соцсетях, сопроводив копией заявления.

В заявлении Павлов пишет о том, что на такое его решение повлияла ситуация, сложившаяся в Архангельском региональном отделении КПРФ.

В частности, он упоминает о пьянстве в рядах руководства, предательстве интересов партии и народа, продаже мандатов и поддержке интересов олигархов.

Всё вышеперечисленное, по словам Павлова, происходит при молчаливом попустительстве ЦК КПРФ.

Напомним, что Василий Павлов принимал участие как кандидат от партии коммунистов в губернаторский выборах 20015 года, а также шел одномандатником на выборах в Госдуму-2016.

Наблюдатели спокойно отнеслись к тексту заявления, которое, по их мнению, подтверждает давно известное – полное вырождение коммунистической идеологии.

"Не могу находиться в пьяном шалмане!". Василий Павлов вышел из рядов КПРФ

18 апрель 12:55 | : Политика / Скандалы

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