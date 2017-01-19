"Не могу находиться в пьяном шалмане!". Василий Павлов вышел из рядов КПРФ

Василий Павлов, член партии с 2008 года, вышел из рядов КПРФ. Об этом он написал на своих личных страницах в соцсетях, сопроводив копией заявления.
В заявлении Павлов пишет о том, что на такое его решение повлияла ситуация, сложившаяся в Архангельском региональном отделении КПРФ.
В частности, он упоминает о пьянстве в рядах руководства, предательстве интересов партии и народа, продаже мандатов и поддержке интересов олигархов.
Всё вышеперечисленное, по словам Павлова, происходит при молчаливом попустительстве ЦК КПРФ.
Напомним, что Василий Павлов принимал участие как кандидат от партии коммунистов в губернаторский выборах 20015 года, а также шел одномандатником на выборах в Госдуму-2016.
Наблюдатели спокойно отнеслись к тексту заявления, которое, по их мнению, подтверждает давно известное – полное вырождение коммунистической идеологии.