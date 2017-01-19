Безбожники на площади Ленина

В минувшее субботу, в канун Светлой Пасхи, региональные коммунисты провели митинг в самом центре Архангельска (у памятника Ленину). Как утверждают очевидцы, собралось не более двух сотен человек.
Из относительно свежих требований прозвучало желание увидеть результаты расследования «коррупционной деятельности» премьер-министра Дмитрия Медведева… здесь большевики неожиданно солидаризировались с внесистемными либералами.
Дальне все традиционно - "Правительство в отставку", "Нет коррупции", "Мы против роста тарифов".
На площадь в основном вышли люди пенсионного и предпенсионного возраста с редкими вкраплениями моложавого вида функционеров, не нашедших себе применения в других партиях.
В целом тусовка проходила спокойно и тихо (без использования звукоусиливающей аппаратуры). Задержанных не было.
P.S. Комментарий в интернете:
- Вы ещё за октябрьский переворот не ответили!