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Безбожники на площади Ленина

В минувшее субботу, в канун Светлой Пасхи, региональные коммунисты провели митинг в самом центре Архангельска (у памятника Ленину). Как утверждают очевидцы, собралось не более двух сотен человек.

Из относительно свежих требований прозвучало желание увидеть результаты расследования «коррупционной деятельности» премьер-министра Дмитрия Медведева… здесь большевики неожиданно солидаризировались с внесистемными либералами.

Дальне все традиционно - "Правительство в отставку", "Нет коррупции", "Мы против роста тарифов".

На площадь в основном вышли люди пенсионного и предпенсионного возраста с редкими вкраплениями моложавого вида функционеров, не нашедших себе применения в других партиях.

В целом тусовка проходила спокойно и тихо (без использования звукоусиливающей аппаратуры). Задержанных не было.

P.S. Комментарий в интернете:

- Вы ещё за октябрьский переворот не ответили!

17 апрель 12:21 | : Политика

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