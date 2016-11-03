"Список Кириенко". По какому принципу убирают и подбирают губернаторов?

Федеральным СМИ стало известно, что последний «отстрел губернаторов», так всполошивший и прессу, и глав регионов, проводится по схеме, разработанной Сергеем Кириенко, собственно, для этого его и пригласили на работу в администрацию президента.
За основу взяты три основных критерия: экономическая эффективность, доверие населения и отсутствие претензий со стороны правоохранительных органов. Ни возраст не учитывается, ни даже проценты, полученные «партией власти» в этом регионе. Что существенно облегчило психологическое состояние самих губернаторов, ведь раньше они зачастую не могли понять, что же от них хочет Кремль.
Одновременно весь губернаторский корпус страны поделен на три группы: аутсайдеров, которым уже ничто не поможет, «тихих троечников», которые не до конца безнадежны и под руководством опытного тьютора еще могут исправить ситуацию на вверенных территориях, а также успешных руководителей, перед которыми можно ставить амбициозные задачи.
Отставка теперь проходит тоже по отработанной схеме – утром «приговоренный» громогласно объявляет о личном желании сменить род деятельности, а уже к обеду президент Путин встречается с кандидатом на замену.
Причём требований к кандидатам тоже три: сравнительно молодой возраст (лучше до 40 или немногим старше), технократ, прошедший «обкатку» на нижних «этажах» властной вертикали, и (в обязательном порядке!) не имеющий политических амбиций.
Ближайшим кандидатом на вылет считается глава Карелии Александр Худилайнен. Якобы, в Кремле уже определились с его заменой – нынешний директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков.