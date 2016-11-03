Жители Архангельска против "Дома мод"

«Глава примет решение!» - таков основной итог состоявшихся сегодня в администрации Архангельска публичных слушаний по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома в районе Набережной Северной Двины и улицы Гагарина.
Суть вопроса в том, что некое ООО «Дом мод», купившее земельный участок во дворах домов Гагарина, 2, 4, и Троицкого проспекта, 161, 159, решило построить здесь девятиэтажный многоквартирный жилой дом. Застройщик, понимая, что в имеющийся земельный участок он не влезает, что не сможет выполнить на нем все предусмотренные различными правилами и нормами требования, обратился в городскую администрацию за разрешением на некоторые отступления. А уж чиновники обязаны в соответствии законом провести публичные слушания…
Зал заседаний городской администрации был полон. Сказать, что жители возмущены, по сути, не сказать ничего! Представитель застройщика пытался что-то объяснять, говорил о готовности к диалогу с людьми, но в комиссию по проведению слушаний поступило несколько коллективных обращений горожан из близлежащих домов, высказавшихся не только против отклонения от каких-либо параметров, но и вообще против строительства на данном земельном участке.
Между тем, ведущая слушаний – директор департамента градостроительства Александра Юницына – довольно резко пресекала разгоравшиеся было споры собравшихся о законности намечающегося строительства. В итоге люди стали задавать вопросы о целесообразности данного мероприятия, поскольку главный чиновник города по архитектуре договорилась до того, что по результатам мероприятия комиссия, состоящая из «членов городской администрации» и некоторых депутатов, примет решение рекомендовать главе города принять то или иное решение. Протокол собравшимся выдать сразу было отказано. Результаты слушаний носят рекомендательный характер, а окончательное решение примет глава города.
В слушаниях приняла участие и депутат Архангельской городской Думы фракции ЛДПР Мария Харченко:
- По результатам сегодняшних слушаний мне бы хотелось выделить несколько моментов. Во-первых, порадовала активность и грамотность горожан, которые пришли на мероприятие. Они сумели найти на сайте городской администрации объявление о проведении слушаний, составили очень четкие и аргументированные возражения со ссылками на возможные нарушения законодательства.
Во-вторых, я полностью согласна с прозвучавшим в одном из выступлений мнением о том, что у города должен быть хозяин. А сегодня у многих из присутствовавших сложилось впечатление, что его нет. Ведь в большинстве городов уже давно отказались от точечной застройки существующих городских кварталов. Но, в Архангельске, как видим, этот процесс продолжается, причем, получается, что при попустительстве городской власти.
В-третьих, каким образом попадают в частную собственность внутриквартальные земельные участки с уже сложившейся картой застройки?! И люди сегодня тоже об этом говорили и задавали вопросы представителям городской администрации о том, почему в уже застроенный по всем нормативам квартал пытаются запихать явно коммерческое строительство многоквартирного жилого дома, возле которого не предусмотрено ни нормальных парковок, ни зон отдыха, ни детских площадок?! Чиновники ответили, что это не тема сегодняшней встречи!
Несмотря на прозвучавший у многих участников встречи пессимизм относительно ее результатов, я все же надеюсь, что городская администрация проводит публичные слушания для того, чтобы учесть мнение жителей города, а не для соблюдения формальностей. По-моему, прекращенное по решению суда строительство терминалов у МРВ и возникшая проблема с тем, кто и за чей счет будет теперь их сносить, является наглядным подтверждением того, как не должны поступать чиновники, согласовывая строительство на территории города.