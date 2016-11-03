Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Моисеев больше не певец... он вернулся в партию

Cобственно, он из нее и не выходил. Имеется в виду возвращение к активной жизни – Моисеев выдвинут на должность руководителя фракции единороссов в Архангельском областном собрании. Эту должность он будет совмещать с председательством в думском бюджетном Комитете.

Напомним, уход Сергея Вениаминовича с поста секретаря АРО «Единая Россия» в самый разгар предвыборной кампании в Госдуму вызвал массу домыслов и кривотолков. Выдвигались предположения, что он обиделся на результаты партийного праймериз, где его обскакал напарник по торговому бизнесу Дмитрий Юрков, что предпринимателю надоело быть безотказным «кошельком» партии, что он даже устроил вендетту бывшим партнерам посредством движения «Хрюши против»…

Получается так, что Моисеев с Фортыгиным фактически поменялись постами в партии.  Наблюдателям пока неясен потаённый смысл подобной рокировки.

Официальное утверждение Моисеева в новом для него качестве состоится 13 февраля. Несмотря на мистическое число, мало кто сомневается в полном успехе затеи…

08 февраль 13:11 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2017 (68)
Январь 2017 (200)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.