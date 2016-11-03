Моисеев больше не певец... он вернулся в партию

Cобственно, он из нее и не выходил. Имеется в виду возвращение к активной жизни – Моисеев выдвинут на должность руководителя фракции единороссов в Архангельском областном собрании. Эту должность он будет совмещать с председательством в думском бюджетном Комитете.
Напомним, уход Сергея Вениаминовича с поста секретаря АРО «Единая Россия» в самый разгар предвыборной кампании в Госдуму вызвал массу домыслов и кривотолков. Выдвигались предположения, что он обиделся на результаты партийного праймериз, где его обскакал напарник по торговому бизнесу Дмитрий Юрков, что предпринимателю надоело быть безотказным «кошельком» партии, что он даже устроил вендетту бывшим партнерам посредством движения «Хрюши против»…
Получается так, что Моисеев с Фортыгиным фактически поменялись постами в партии. Наблюдателям пока неясен потаённый смысл подобной рокировки.
Официальное утверждение Моисеева в новом для него качестве состоится 13 февраля. Несмотря на мистическое число, мало кто сомневается в полном успехе затеи…