Сила инсайда. Губернаторы уходят в отставку один за другим

Еще один, вошедший в список неугодных Кремлю губернаторов, заявил, что не пойдет на третий срок и в ближайшее время обратится к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении полномочий.
Вячеслав Наговицын, удмурт по национальности, попал в главы Бурятии в 2008-м году с поста заместителя губернатора Томской области. По мнению местных журналистов, за восьми с половиной лет он так и не смог избавиться от печати «чужак». Его шансы пройти через прямые выборы эксперты рассматривали, как весьма сомнительные.
Наговицын объяснил свое решение об отставке желанием «дать дорогу молодым».
«Я принял для себя, на мой взгляд, единственно верное решение — не баллотироваться на третий срок. Считаю, что я честно отработал два срока. И считаю, что этого достаточно. Во всем мире придерживаются этого же принципа — два срока. Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна».
Аналитики полагают, что замена «устаревшего» губернаторского корпуса имеет системный характер – власть делает ставку на молодых технократов из числа федеральных чиновников и топ-менеджеров крупных бизнес-компаний.
В тоже время наблюдатели обращают внимание на то, что вчерашнее сообщение об отставке целой группы глав регионов не имело официального характера. Однако названные в инсайде фамилии решили не дразнить гусей…