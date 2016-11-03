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Котласский раскол. От фракции "Единая Россия" в местном Собрании откололся руководящий "кусок"

В Совете депутатов МО «Котлас» произошел раскол. Причем с далеко идущими последствиями – от фракции «Единой России» откололся руководящий кусок в лице председателя Собрания Степанов, его заместителя Елисеенкова и председатель бюджетной комиссии Дмитриева. Все трое подали заявления о выходе из фракции.

Наблюдатели полагают, что причиной тому стали непомерные личные амбиции вышеназванных товарищей – «когда корона на уши давит».

Кстати…

АРО ЛДПР в своей партийной газете заранее предвидело подобное развитие событий, о чем было написано в критических статьях: «Сессия под гипнозом», «У кого суп жидкий, а у кого брильянты мелкие», «Председатель комиссии по бюджету не платит налоги», «Степанову пора уходить». Но, видимо, единоросы пренебрегают чтением периодических изданий, выпускаемых политическими оппонентами. А зря.

В Котласском отделении ЛДПР сообщили представителю редакции, что действия руководства Собрания – первый шаг к партийному сепаратизму, но при этом надеются, что теперь уже почти независимые депутаты будут до конца принципиальными и, справедливо учтя обрушившуюся на них критику, покинут не только партийную фракцию, но и руководящие должности в Собрании депутатов, после чего и вовсе сдадут мандаты.

В этом случае, «раскольники» как минимум будут выглядеть людьми чести.

ИА RUSNORD продолжает следить за партийными страстями, кипящими на «южном берегу» Архангельской области…

(на фото: помните, чем кончился этот раскол?)

02 февраль 14:51 | : Политика / Скандалы

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