Котласский раскол. От фракции "Единая Россия" в местном Собрании откололся руководящий "кусок"

В Совете депутатов МО «Котлас» произошел раскол. Причем с далеко идущими последствиями – от фракции «Единой России» откололся руководящий кусок в лице председателя Собрания Степанов, его заместителя Елисеенкова и председатель бюджетной комиссии Дмитриева. Все трое подали заявления о выходе из фракции.
Наблюдатели полагают, что причиной тому стали непомерные личные амбиции вышеназванных товарищей – «когда корона на уши давит».
Кстати…
АРО ЛДПР в своей партийной газете заранее предвидело подобное развитие событий, о чем было написано в критических статьях: «Сессия под гипнозом», «У кого суп жидкий, а у кого брильянты мелкие», «Председатель комиссии по бюджету не платит налоги», «Степанову пора уходить». Но, видимо, единоросы пренебрегают чтением периодических изданий, выпускаемых политическими оппонентами. А зря.
В Котласском отделении ЛДПР сообщили представителю редакции, что действия руководства Собрания – первый шаг к партийному сепаратизму, но при этом надеются, что теперь уже почти независимые депутаты будут до конца принципиальными и, справедливо учтя обрушившуюся на них критику, покинут не только партийную фракцию, но и руководящие должности в Собрании депутатов, после чего и вовсе сдадут мандаты.
В этом случае, «раскольники» как минимум будут выглядеть людьми чести.
ИА RUSNORD продолжает следить за партийными страстями, кипящими на «южном берегу» Архангельской области…
(на фото: помните, чем кончился этот раскол?)