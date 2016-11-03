Парадоксы регламента. Главное преступление криминального профбосса Савкина - вовремя не сдал декларацию о доходах

Уже на февральской сессии Архангельского областного собрания бывший региональный профбосс Александр Савкин будет лишен депутатского мандата.
Причем лишают его мандата не за преступления коррупционного характера, по которым уже вынесен соответствующий приговор, а за то, что он вовремя не сдал декларацию о доходах. По крайней мере, такое мнение высказал независимый депутат Юрий Шаров.
«Как стало известно, член комитета по этике и регламенту Облсобрания Юрий Шаров в конце декабря 2016 года внес проект постановления о прекращении полномочий Александра Савкина. Основанием прекращения послужило как раз отсутствие декларации».
Напомним, что в течении всего времени нахождения под стражей, от задержания и по настоящий момент, Савкин пользовался всеми правами и привилегиями областного депутата, и даже получал денежные выплаты на свою сбербанковскую карточку.
Судя по всему, освободившееся место Савкина будет выставлено на осенние довыборы (если таковые вообще состоятся). Между тем, наблюдатели считают несправедливым, что избиратели Онеги долгое время оставались без представительства своих интересов в областном парламенте и видят в этом недоработку в регламенте.