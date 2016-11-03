Читайте в Итогах недели от 29 января 2017 года (Еженедельный обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- На дальнем пограничье – китайские ракеты не так страшны, как их же гастарбайторы;
- Петин базар – депутат Госдумы от «Единой России» запутался в элементарных понятиях;
- Кадыров vs Васильева – кто подрастает в семье президента Чеченской республики;
- В защиту Годзиша – архангелогородцы ломились за электронными проездными из-за остаточной советской памяти.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/37543-itogi-nedeli-s-23-po-29-yanvarya-2017-goda.html