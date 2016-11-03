Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Читайте в Итогах недели от 29 января 2017 года (Еженедельный обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- На дальнем пограничье – китайские ракеты не так страшны, как их же гастарбайторы;

- Петин базар – депутат Госдумы от «Единой России» запутался в элементарных понятиях;

- Кадыров vs Васильева – кто подрастает в семье президента Чеченской республики;

- В защиту Годзиша – архангелогородцы ломились за электронными проездными из-за остаточной советской памяти.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/37543-itogi-nedeli-s-23-po-29-yanvarya-2017-goda.html

29 январь 08:13 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2017 (178)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)


Деньги


все материалы
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.