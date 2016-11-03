Итоги недели с 23 по 29 января 2017 года

Сегодня в Итогах:
- На дальнем пограничье – китайские ракеты не так страшны, как их же гастарбайтеры;
- Петин базар – депутат Госдумы от «Единой России» запутался в элементарных понятиях;
- Кадыров vs Васильева – кто подрастает в семье президента Чеченской республики;
- В защиту Годзиша – архангелогородцы ломились за электронными проездными из-за остаточной советской памяти.
Международные новости
Китай: С раскосыми и жадными глазами
Одним из главных ньюсмейкеров минувшей недели стал Китай, громко бряцнувший оружием.
Конкретно – разместил свои ракеты в стратегической близости от российской границы. А мы этого очень не любим. Потому чаще вспоминаем не годы дружбы – «русский с китайцем братья навек» - а конфликт на острове Даманский, где немало наших солдат полегло.
Как, вы забыли? А я помню. «Они нас затопчут, как тараканы», - пророчествовала моя старорежимная бабушка, гоняясь по кухне с тапком наперевес за очередным наглым «пруссаком». В новостях показывали, как возмущённые советские студенты и трудовые подростки-птушники метают баночки с чернилами в белоснежные стены китайского посольства. Милиция, о чудо, никого не арестовывала за хулиганство (чуть ли сама не бегала в ближайший канцелярский отдел за снарядами). Я тоже туда рвался… не пустили по малолетству.
И позже в армии. Я как раз попал на момент, когда наши отношения с Америкой были более-менее. Зато Китай незаслуженно обижал дружественный нам Вьетнам, и мы вот-вот готовы были ввязаться в свару. «Учите китайский, раздолбаи, - сурово говорили нам политруки, - вам с ними воевать». «Лица жёлтые над дивизией кружатся, с тихим вскриком нам под сапоги ложатся» - веселились мы на конкурсах строевой песни. Впрочем, вскоре после моего дембеля начался Афганистан, и всё вернулось на круги своя – Америка снова стала нашим самым вероятным противником…
И вот сообщение - Китай наращивает стратегические вооружения на территории северо-восточной провинции Хэйлунцзян, вблизи границы с Россией. В частности, сообщалось, что туда якобы передислоцировали МБР «Дунфэн-41». («Дунфэн-41» - разработанная в КНР ядерная твердотопливная ракета с радиусом поражения, по разным данным, от 12 до 14 тысяч километров. Оснащена разделяющейся головной частью, которая включает 10 ядерных блоков индивидуального наведения. Ракета способна достичь побережья США за полчаса).
В интернете запестрели соответствующие фотографии с предсказуемыми подписями – вы, русские, боитесь ползучей китайской экспансии, так вот, как бы она не стала летучей. Пекин поспешил заверить, что это всё информационная провокация, и, если на кого-то зуб имеется, так это на Вашингтон, где с прошлой недели заседает новый президент. Дело в том, что ещё во время своей избирательной кампании Дональд Трамп не раз заявлял, что его Америке давно пора завязывать с политикой «одного Китая», делая вид, что никакого Тайваня в природе не существует. А то получается, как с тем сусликом из «ДМБ»… которого вроде и нет, но на самом деле он есть.
Тут и наши засуетились. Они (наши) теперь в двойственном положении. С одной стороны, вроде, «на Америку» сел друг Трамп и обижать его раньше времени излишне опрометчиво. С другой стороны, есть Пекин, который у нас принято представлять, как самого надёжного партнёра – какую дрянь туда не поставляй, полтора миллиарда всё перемелют. «Военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны… Тот факт, что они размещаются на максимальном удалении от возможных районов перехвата, в том числе - от мобильных противоракетных комплексов, размещенных на плавсредствах США, говорит о том, что российская политика по отношению к Китаю сформировала высокий уровень доверия» - вот как мы уверены в их дружелюбии. Просто китайские друзья чуть-чуть с установкой раке попутали… надо севернее было - тогда по Америке через океан сподручней стрелять, а не по России.
Вера в надёжность стратегического партнёра – это хорошо. Только историческая память предупреждает: когда-то правительство СССР и гитлеровскую Германию считало надёжным партнёром. И просчиталось. Что стало ясно в июне 41-го…
К слову, во время избирательной кампании Трампа по Сети гуляла аналитика, которая аргументированно доказывала, что при Дональде-президенте произойдёт переориентация Америки во внешней политике – место врага-Москвы займёт враг-Пекин. Вот только речь будет идти не о Сирии и Украине, а об экономическом соревновании. Уж слишком много в товарообороте США стало китайской составляющей. А это всегда минус рабочих мест для своих, с чем миллиардер обещал бороться. Ну и, наверное, доля расовой составляющей… это я так думаю.
А ещё думаю, что Китаю проще нас, как соседей, взять без всякой ядерной ерунды (дезактивируй потом всё Приморье). Вот говорящие цифры - в 2016 году в Китае родилось 17,86 млн человек, что стало самым высоким показателем за весь XXI век. И это не что иное, как плоды отказа от принципа «одна семья – один ребёнок».
В РАН уже предсказывают, что к 2050 году китайцы запросто могут стать второй по численности нацией в России. Мужское население Китая насчитывает 708,15 млн, женское - 674,56 млн. Таким образом, на 104,98 мужчины приходится 100 женщин. Китайские специалисты обеспокоены тем, что более 4 млн китайских мужчин к 2020 году не смогут жениться. А тут под боком совсем другая диспропорция… причём китайские мужчины падки на крупных русских женщин, а русские женщины – на непьющих китайских мужчин. Вот вам и межнациональная гармония.
И не успокаивайте себя тем, что китайских лиц пока не видно на улицах вашего города. Поверьте, их и на американских улицах не очень-то видно… зато китайских ресторанов через один.
Восточная Сибирь уже «желтеет» прямо на глазах. Что позволяет аналитикам всё чаще говорить о претворении в жизнь сибирского варианта «крымского сценария» - через несколько десятков лет пойдут разговоры о «притесняемом национальном большинстве», о праве народа на «политическое самоопределение территории», плюс призывы о помощи, обращённые к сильной «исторической родине». Я представляю этих узкоглазых «вежливых людей»… бррр.
Впрочем, заранее паниковать не стоит. Чисто практически я плохо представляю сценарий, как китайцы захватывают Россию в ближайшие лет 100-200. Даже в контексте той самой пресловутой «ползучей экспансии». Дело в том, что китайский труд давно уже не дешёвый, из-за чего мировой рынок активно завоёвывают вьетнамские подделки под фирму. Но прибавится население Поднебесной, что уже происходит в миллионном выражении, и всё вернётся на круги своя – и айфоны по сто баксов, и копеечные пуховики «до первой стирки». И эта дешёвая трудовая армия непременно рванёт куда поближе (до Америки надо океан пересечь), то есть, к нам. Поглотить, может, не поглотят, но рынок труда точно подорвут. Не говоря уже об угрозе демографической диверсии, когда за нашими школьными партами будет сидеть всё больше симпатичных, но раскосых детишек с непривычными русскому уху фамилиями.
Да и с военной угрозой я бы не расслаблялся. Китайцы, как известно, живут исключительно своими интересами. Америка или Россия… им всё равно, разве что, китайская диаспора в США значительно богаче.
Вот её они и будут сохранять… если что.
Федеральные новости
Скандал: Синдром Петрушки
Ох, и не хотел я трогать тему Исаакиевского собора. Но придётся. Коллега Толстой спровоцировал - Петруша который - он же типа «телевизионный журналист». И вообще, из дворян.
Хорошо написал друг моей юности Орлуша, исчерпывающе:
Если ты родился с головой пустой,
И антисемитом в Думе стал со скуки,
Значит, ты – Петрушка, а не граф Толстой,
А этика с генетикой – это лженауки.
Только штука в том, что Андрюша Орлов, вопреки общепринятому мнению о национальности всех либералов, не еврей ни разу (только по друзьям). А здесь серьёзные струнки задеты, как будто вернулся в советское прошлое.
Но сначала об Исаакии. О храме, то есть. В начале января этого года мэрия Санкт-Петербурга приняла решение о передаче Исаакиевского собора в управление Русской православной церкви. При условии сохранения функции музея. То есть, на полное самообеспечение. Причём церковные службы должны проводится бесплатно.
Тут мне не очень понятно. Идёт служба, и одновременно экскурсанты с открытыми ртами ходят-бродят? Мне бы, как верующему, это было бы неприятно. С другой стороны, помню, как в Варшаве ходил в костёл, где покоится сердце Шопена, к нему специально и шли. И ничего, никто никому не мешал… хотя в костелы не принято просто так заходить, только на мессы.
А вот пример, который приводит известный медиа-диакон Кураев: Вчера мой скутерок подъехал к миланскому Duomo. Я понадеялся на свой подрясник и полагал войти бесплатно. Однако охрана не вняла моим уверениям. С присущим мне законопослушанием я грустно побрел в кассу расставаться с 2 евро. Правда, ему самому «культпоход» обошёлся бесплатно, грамотная кассирша без труда определила в нём религиозный чин. И далее следует пояснение: Итак, кафедральный действующий собор в Европе. Вход днем по билетам. Внутри за отдельную плату - аудиогид. Через год, после завершения передачи Исаакия патриархии, те, кто сейчас клянутся, что билетов в храм не будет и вход будет бесплатный, вдруг вспомнят про "европейский опыт".
Нам остаётся выбрать, что больше подходит российскому менталитету – умеренная плата или доходное предприятие на задворках храма (такой опыт тоже есть, сами знаете). В общем, до всего можно договориться, было бы желание. Что касается моего личного мнения, то считаю – все ныне существующие, пригодные к эксплуатации храмы (извините за светский сленг) должны быть переданы на баланс церкви, даже Собор Василия Блаженного в Москве. Или какой другой конфессии, если речь идёт о мечети, костёле, кирхе, синагоге, пагоде. Потому что это… логично. И не страшно, если на этом кто-то будет зарабатывать, ибо нет в земных пределах тех, кто питается одним святым духом.
При этом многие близкие мне люди со сходными политическими взглядами думают по-другому. И это их право.
Совсем другое дело, если у РПЦ не окажется денег на его содержание. Но их также может не хватить и в казне Санкт-Петербурга. Тогда пусть совместно ищут, пестуют, потом и доходы вместе делят, что тоже логично. Мне, кстати, с Исаакием фатально не везло: сколько раз к нему не подходил, он всё был на бесконечной реставрации. Но верю – внутри есть, на что посмотреть.
Теперь о самом скандале. Известный телеведущий с Первого канала, недавно за каким-то лядом приглашённый в депутаты Госдумы, он же правнук «зеркала русской революции», очень неосторожно высказался на революционную тему. По версии Петра Толстого, православные храмы разрушали… нет, лучше ознакомьтесь с первоисточником.
«Наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек».
Тут депутат с графской фамилией переплюнул даже фашистов. Поясняю – идеология Третьего рейха предполагала, что евреи опасны Германии вплоть до третьего колена, и отправляла в концлагеря внуков евреев (именно на этом основан принцип репатриации в Израиль: если у вас дедушка или бабушка евреи – welcome). Петя Толстой видит опасность вплоть до четвёртого колена. Представляете, в каком плотном вражеском окружении ему приходится работать в телецентре «Останкино»… там даже Черток когда-то операторствовал.
В официальной биографии П. Толстого не указано, кем работали его уважаемые родители. Но поступить на международное отделение факультета журналистики МГУ мальчику «с улицы» даже в разгар перестройки было ох, как не просто. Даже прямому потомку классика. Интеллект на Петрушином челе не просматривается. Поэтому рискну предположить, что речь идёт об отпрыске партийной номенклатуры. Партийной в те годы означало только одно- коммунистической. Уже по своему жизненному опыту скажу – коммунистическая идеология в советском варианте шла рука об руку с антисемитизмом. И из рабочего кабинета отца семейства это непременно попадало домой, где его впитывали детки… тоже с этим сталкивался.
Мне с самого начала было интересно, как Петрушу будет отмазывать его партия («Единая Россия»). Впрочем, подозреваю, что приведённый выше тезис тоже не является его авторским. Подобного рода деятелям свойственно консультироваться по любому скользкому поводу. Не зря журналиста Толстого неоднократно обвиняли не только в лизоблюдстве, передёргивании фактов, но и в откровенном плагиате.
Отмазка так себе. Оказывается, под выражением «выскочили из черты оседлости» имелись в виду… каторжане, которым после отсидки запрещалось селиться в крупных городах Российской империи. Но это называлось «поражение в правах». Черта же оседлости относилась конкретно к лицам еврейской национальности (кстати, одна из версий возникновения фамилии Черток – проживание у границ черты оседлости). Честно говоря, мне как-то неудобно за опытного идеолога и партаппаратчика Вячеслава Володина, поддержавшего эту туфту.
И теперь они вдвоём (Володин и Толстой) удивляются, чего это евреи всё так болезненно принимают на свой счёт. А того. Потому что это не им отказывали в поступлении в целый ряд учебных заведений (мне в политотделе Кантемировской дивизии так прямо и сказали – с твоей фамилией о подфаке Института дружбы народов можешь и не мечтать). Причём происходило это в стране, где декларировался интернационализм - вот что вдвойне обидно. И это не им с детства и во дворе, и в школе, и в армии приходилось биться «за жидовскую морду» так, чтобы после к тебе боялись близко подойти - иначе не выжить. И ещё много-много всего-всякого им не понять…
Был ли в СССР государственный антисемитизм? Ответственно заявляю – был. Потому что слово «еврейчики» вылетало из уст ответственных товарищей (правда, они старались сдерживать себя в прямом телеэфире). Потому что председатель Госкомитета по радио и телевидению Лапин открыто говорил, что с евреями в Останкино «перебор», и он будет с этим бороться. Потому что существовал запрет на профессии, который, правда, объясняли «повышенной эмиграционной опасностью».
Но настали времена, когда антисемит стал нерукопожатен, как генерал Макашов, от которого поспешила избавиться даже КПРФ. Люди, занимающие ответственные посты, волей-неволей стали учиться политкорректности в высказываниях. И не только по национальным вопросам. Так, например, было с выставкой «Осторожно, религия», закончившейся судебным процессом, или с шашлычной «Антисоветская», когда заведение общепита сначала было вынуждено избавиться от оскорбившей ветеранские организации вывески, а потом вообще тихо закрылось. В последнем случае больше похоже на грустный анекдот (я когда-то так любил эту шашлычку, жил недалеко), но правила едины для всех.
Многие теперь ждут, что на Петра Толстого заведут уголовное дело по разжиганию национальной розни. Ну, как минимум, прикроют его карьеру публичного человека. Пусть, если хочется, отирается в компании маргиналов.
А я не жду. Была бы возможность, дал бы Петруше в… нет, просто поставил бы в угол. Большего бутуз-переросток не достоин.
Общество: Что в платке твоём?
А теперь уже сам автор Итогов может нарваться на обвинения в недостаточной толерантности. Потому что согласен с министром образования Ольгой Васильевой, которую ранее обвиняли чуть ли не в религиозном мракобесии – хиджабам не место в светских школах. Подчёркиваю, в светских, о воскресных разговор отдельный. И даже на уроках религиоведения этот женский головной убор лишним не будет - вполне сойдёт за учебное пособие по предмету.
Очередные страсти вокруг ношения хиджабов разгорелись после того, как девочкам-мусульманкам Белозерьевской школы Республики Мордовия запретили приходить на занятия в «неуставных» головных платках, являющихся символом их веры. Девочки, что называется, «закусили», и перестали посещать школу. Будь причина иной, возможно, на это и не обратили бы внимания… а вдруг они замуж вышли (ранние браки у восточных народов практикуются). Но в данном случае имело место столкновение полярных взглядов на государственное устройство, настоящая политика.
Сельская школа не самого центрового региона стала объектом повышенного внимания, и глава всего российского образования не могла не высказать своего мнения по этому вопросу. Вот такого: «Я много лет, как вы знаете, возглавляла кафедру государственных и межконфессиональных отношений, я не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть».
О чём, собственно, шум? Есть же прецедент. В конце 2012 года правительство Ставрополья запретило носить в местных школах религиозную одежду и ввело единую форму для учеников. Это решение чиновники приняли после скандала, произошедшего в одной из школ региона в сентябре того же года. Тогда директор учебного заведения отказался пускать на занятия девочку в хиджабе, после чего родители школьницы пожаловались на директора в прокуратуру. Апотом подали апелляцию в Верховный суд РФ, где им тоже отказали. Грозились подать во все международные суды… но потом одумались, поняли, что там-то точно проиграют.
Кстати, тогда слово осталось за президентом Путиным. И он высказался: «В последнее время мы говорим, что у нас светское государство, но применительно ко всем конфессиям. А то говорят, что светское, но к одной. Нет, ко всем, не стоит это забывать. Что касается одежды, то это чувствительная тема. Во многих европейских странах накладываются такие ограничения. Не буду приводить всех аргументов, это то, что тоже должно решаться в рамках действующего законодательства. Школам предоставлено право выбора одежды, но, если совершены преступления против личности, они должны расследоваться».
Последний пассаж нашего президента мне не очень понятен… но отношу это за счёт собственной тупости. Ясно одно – право выбирать форму одежды отдано на откуп школам. Стал вспоминать собственное детство. До десятого класса ходили мы, мальчики, в отвратительной форме серого, «мышиного», цвета. Девочки ходили, соответственно, в коричневой… все как из анекдота – «и испорчу вам праздник». Бабушка, посмотрев на меня-первоклассника с короткой «уставной» стрижкой, аж слезами зашлась: «Как на арестантика похож!». Единственное, что было прикольного в той форме, она через несколько месяцев скатывалась катышками, которые было так весело поджигать, когда курили за школой. Вот и ходили в старших классах все в подпалинах.
Нашему выпуску повезло. Страна как раз переходила на новую «синюю» модель, и нам разрешили свободную форму. Но с предупреждением – джинсами и мини не злоупотреблять. И это было как глоток свободы в стране, где проповедовался принцип «безобразно, но однообразно».
Однако потом выяснилось, что такая свобода имеет особый вкус только в том случае, когда на вас с завистью смотрят остальные «года выпуска». Как только появилось право шить действительно хорошие костюмы, а не детский вариант армейского обмундирования, ношение школьной формы приобрело свой смысл. У каждой школы она своя, как код принадлежности к своему кругу… практически клубный пиджак. А разве с клубным пиджаком монтируется религиозная атрибутика?
Я подозреваю, что для Белозерьевской школы сшитая на заказ форма – непозволительная роскошь. Но не на пустом месте возникло «настороженное отношение», ох, не на пустом.
Белозерье уже давно находится на контроле у ФСБ, а в местных СМИ его называют «мордовским халифатом». Так, по данным газеты «Известия Мордовии», официального печатного органа республиканского правительства, сейчас на стороне ИГ (запрещенная в России организация) в Сирии воюют 20 выходцев из Белозерья. В ноябре 2016 года Ленинский суд Саранска заочно арестовал участников террористической организации — жителей села Белозерье. 21-летний Раиль Бикмаев, его ровесник Фаиль Янгличев, 20-летний Ряис Янгаев, предположительно, находятся в Ираке. Одному из них кроме участия в деятельности террористической организации также вменяются публичные призывы к осуществлению терактов и оправдание терроризма. Все трое до 14 лет были воспитанниками белозерьевской школы… (из газет)
И я прекрасно понимаю силовиков, которые, судя по всему, и вбросили этот скандал с хиджабами в СМИ, чтобы получить от власти чёткое указание, что делать с девицами из Белозерья, которые завтра могут превратиться в ходячие двуногие бомбы - им для этого даже в Сирию к женихам не придётся ехать. А то мы не знаем подобных примеров…
Тем не менее, министру образования начал оппонировать глава Чечни Рамзан Кадыров (в ситуации на Ставрополье он сначала тоже пытался бухтеть, но быстро затух после слов Путина). Устроил женщине, что называется, ликбез: мол, «платок - не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки», мол, свобода совести и свобода вероисповедания гарантируются российской Конституцией. Нет, ну прав. Формально. Просто в нормальном обществе ещё принято просчитывать риски и исходить из целесообразности (вопрос о том, где заканчивается твоя свобода и начинается чужая несвобода лично для меня остаётся спорным).
Кадыров ставит в пример своих детей (что просто смешно для фактически единоличного правителя земли чеченской) - «Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают. …Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками?».
Мы-то с вами понимаем, что в случае Кадырова к нему на дом будут ходить лучшие учителя республики. Или даже профессора МГУ - им столько заплатят, что они с радостью переедут в Грозный на ПМЖ… вон, и Депардье не побрезговал. Или построят для принцесс индивидуальную школу с партами из золота. Вариантов масса. Просто это ещё одно доказательство, что Чечня – не Россия. У этих девочек, если их действительно воспитывают в системе шариатских ценностей, будущее ясное, их контакты с внешним миром будут сведены к минимуму. Но какими сволочами в такой атмосфере вырастут его сыновья, и без того с самого детства ощущающие своё высшее предназначенье… даже страшно представить.
Однако больше всего меня интересует такой вопрос. Что, в Чеченской республике вообще никого из православных не осталось (или представителей других религиозных конфессий)? Это атеисту (или агностику) пофиг, что на себя напялить: хоть крест, хоть магендовид, хоть полумесяц. А для религиозного человека это будет изменой собственной вере. Представляете, как они будут чувствовать себя в классе среди хиджабов? Я не беру худший вариант, при котором таких одноклассников начнут травить (мы с вами знаем, насколько жестоким может быть детство).
Что же испытывали девочки в хиджабах в той мордовской школе, где они явно были в меньшинстве? Хорошо, если только дискомфорт, что для подростковой психики тоже немало. Наверное, это была часть психологической подготовки…
…к чему? Ой, давайте на этом и остановимся.
Региональные новости
Архангельск: Годзиш виновен по умолчанию?
На минувшей неделе с удивлением читаю про себя на уважаемом интернет-ресурсе Region29: Недавно стал свидетелем одного очень интересного диалога в социальной сети: к одному архангельскому блогеру на страничку пожаловал другой пользователь социальной сети и стал выговаривать. Говорит: «Ну какой же ты, к чёрту, блогер? Ты же даже власть не критикуешь! Вот, Леонид Черток — блогер. А ты — так, пустое место».
И дальше идут пространные рассуждения на тему, что такое (кто такой) блогер: Думаю, комментарии излишни (может быть нет). Но в Архангельске действительно сложились две группировки блогеров. Они встречаются время от времени, общаются, чаи распивают… Каждая группа в отдельности. Одни с головой в местной подковёрной псевдополитической возне. Другие стараются в эти игрища не вляпываться, затрагивая темы отношения к власти и политической борьбе только когда власть и политика самым наглым образом сами вторгаются в жизнь (быт) пишущей братии.
Стоп, мой незнакомый коллега, по крупицам собирающий картину минувшей недели в интернете. Первое, что вы должны были возразить безымянным оппонентам – никакой Черток не блогер. Ибо блогер – это владелец блога. А блог – это личный дневник в электронном варианте, общедоступный. Заполняется он по желанию владельца, есть не просит, открыть его может любой желающий буквально за несколько минут. Недавно их законодательно попытались приравнять к СМИ (те, что посещает более 3 тысяч пользователей в сутки, а до этого еще вырасти надо), но только в плане обязанностей и ограничений, а никак не прав. Кое-кто ухитряется на блогах зарабатывать… но для этого надо быть истинно медийным лицом типа Анатолия Вассермана, что, как вы понимаете, не каждому дано.
Тем не менее, по всем прогнозам, журналистика в ближайшее десятилетие всё больше будет уходить в интернет, другой альтернативы не просматривается. И блогеры становятся «агентами влияния». Их цитируют официальные СМИ, их боятся чиновники и подают на них в суд (самый актуальный пример – Олег Кодола). Посему я бы поосторожничал с пренебрежительными формулировками в их адрес (такими как псевдополитическая возня). Ещё надо сравнить, кого больше читают, а заодно и уровень читающего контингента. Так сказать, по «гамбургскому счёту». На мой взгляд, те, кто пишет на политические и социальные темы (а не те, что про любовь-морковь… где-лучше-оттянуться-в-пятницу), являются настоящими Дон-Кихотами, рыцарями без страха и упрёка. Они пишут потому, что просто не могут промолчать.
Теперь, что касается меня. Я – главный редактор официально зарегистрированного СМИ -информационного агентства RUSNORD. В официальных рейтингах мы позиционируемся как «информагентство». Соответственно, есть свой расчётный счёт, бухгалтерия, регистрационные документы, юридический адрес, штат сотрудников. Учредителями являются частные лица, они же сотрудники, но сути вопроса это не меняет. А то, что RUSNORD чаще всего ассоциируется с фамилией Черток… ну, так я не зря писал о том, что СМИ нашего региона в основном вождистского типа. Как и большинство политических партий.
Кстати, будь я просто блогер, на меня не подавали бы периодически в суд за причинение немыслимых душевных страданий. Поверьте, ездить на такие заседания (по повестке), в который раз доказывать, что ты не верблюд… ещё то «развлечение».
Всё это я написал лишь для того, чтобы внести ясность в понятия. А то путаются молодые коллеги…
Дальше в том же анализе недели пошёл разговор о заснеженном Архангельске. О чём ещё говорить…
Я скептически наблюдаю за тем, как главным виновником снежного коллапса в столице области объявлен Игорь Годзиш. Ну, а как же - мэр ведь – такой вердикт вынесло общество и коллеги-журналисты. А мне Годзиш нравится. Чисто по-человечески интересен. С удовольствие провёл бы с ним вечерок за рюмкой чая. Поэтому предлагаю разобраться…
Больше всего город вместе со всеми нами заваливало снегом неделю назад. Как раз во время съезда «Единой России», где глава областного центра должен был присутствовать по умолчанию. На ближайшей встрече мэра Архангельска с нами, главВредами, я обязательно поинтересуюсь, партийный ли он человек. То, что член партии власти, и так известно. Интересует внутренне отношение – насколько оно серьёзное. Потому что есть понятие «партийная дисциплина». Оно, как правило, означает – сиди на собрании, даже если на твою Помпею Везувий извергается. Так при КПСС было, помните?
А я бы ушёл. Причём громко хлопнув дверью, чтобы все слышали. И приехал бы в Архангельск - пусть меня вместе со всеми заваливает. Кому-то от этого стало бы легче, ведь правда?
К слову, когда Годзиш ещё был в Москве, то устроил телефонный разнос, кому следует, и снегоуборочная техника в Архангельске зашевелилась. Вся та, что имеется в наличии, и которую соответствующие службы догадались привести в порядок к зимнему сезону. А это не у всех выходит из года в год. Значит, надо менять начальников служб или управляющие компании. На кого? Вот, в чём загвоздка…
У нас под окнами в эти дни тоже проходил грейдер (или как там эта урчащая машина называется?). Как заслышим, тут же хватаем лопаты в руки и бегом откапывать своё авто. Потому что в следующий раз может так закопать, что не найдёшь. Или того хуже – придёт оттепель, за ней грянут морозы - и вмёрзнет наш «пыжик» в лёд до весны. В Москве на это есть дворники-таджики, которые тут же откапывают забросанные снегом машины, а жильцы их за это благодарят. И мы бы не поскупились… вот только где нам взять таких таджиков? Москва вряд ли поделится…
Снежный коллапс в областной столице удостоился разноса со стороны губернатора. Игорь Орлов, прежде всего, обратил внимание на то, о чём я только что написал - на дворовые территории - Речь идет о мобилизации абсолютно всех сил. Люди вполне обоснованно задают нам вопрос: «Где организационные решения власти, которые помогут исправить ситуацию во дворах?». Мы должны оперативно реагировать, я ожидаю от вас серьезных и масштабных решений проблемы. («ДвинаИнформ»)
Но люди понимают так, что с городскими улицами у нас всё в порядке. И начинают возражать - …не мешало бы почитать нормативы по содержанию дорог. Бортовой камень должен быть виден, снежные отвалы сформированы, тротуары и пешеходные переходы должны тоже быть почищены, а не как сейчас - люди через сугробы перелезают, чтоб дорогу перейти. И зауженности не должно быть. Он, наверное, не ездит по дорогам второй категории, таким как, Садовая, Гайдара, Вологодская, Комсомольская, где две машины еле разъезжаются, а его джип точно не проедет со встречной.
Не могу не привести и оптимистичный взгляд. Как известно, любое неудобство можно воспринять, как приключение… и даже найти в нём положительные стороны - Спасибо снегопадам и нечищеным дорогам: весь вечер чувствую себя настоящей женщиной!! Пару раз мужички вытащили из сугроба (и почувствовали себя доминантными героями, что тоже плюс в наше странное время;), попила чайку-кофейку в кафе (а что, только у них если и почищены парковки в городе!!), записалась на массаж (правда, после вчерашнего махания лопатой на крыльце, но это можно считать оффтоп), муж мильон заработал на крышах опять же, а ещё впервые подумала, что здорово иметь двух сыновей, которые друг друга уже в состоянии из школы-садика домой доставить и ужином накормить. Вот думаю ещё в кинцо сходить и книжку почитать... ЛЕПОТА!
Что могу сказать… учитесь, нытики!
Кстати, об оптимистах. Елена Доценко, в недалёком прошлом областной министр по делам спорта и молодёжи, ныне тоже не рядовая сотрудница САФУ, всегда вызывающая у меня ассоциацию с вечным двигателем, бросила клич студиозам – ну-ка, берёмся за лопаты и спасаем город! И сама взялась (не западло) - соответствующие фотографии есть в интернете. За что сразу получила отповедь от Его Величества Архангельского Обывателя – пошто чиновников покрываешь, сама-такая, детей впахивать заставляешь?!
Вот уж кто против любой штурмовщины, особенно бесплатной, так это автор Итогов. Только вспомните себя в этом возрасте. Подобные трудовые порывы являются главным цементирующим составом студенческой дружбы, во время них завязываются любовные романы, а после обязательное совместное «йо-хо-хо» за длинным пивным столом. По крайней мере, так было во времена моей молодости - то единственное, из-за чего стоило учиться на дневном отделении.
И что такого страшного-криминального в том, что люди по собственному желанию вышли очистить свой город от снега. Разве вы никогда не видели в телехронике, как житель «одноэтажной Америки» специальной снегоуборочной машинкой (типа как для стрижки газонов) очищает тротуар перед своим домом? Тоже ведь муниципальная территория… но пока приедут… Машинка, кстати, та совсем недешёвая, стоит как вполне приличное авто.
Ещё на Годзиша нападали за огромную очередь, что стояла под снегопадом в АГКЦ за электронными проездными билетами. Я тоже поддался всеобщему возмущению (хотя в автобусе не был с сентября 2004-го), пока не прочитал на сайте мэрии разъяснение - …на выдачу электронных проездных билетов на этой площадке выделено 11 рабочих дней, поэтому никакого ажиотажа быть не должно – все желающие получить их в АГКЦ могут сделать это спокойно, без очередей, с 9 до 17 часов 26, 27, 28, 29, 30, 31 января и 1, 2, 3, 4, 5 февраля.
Понятно, что инвалиды и ветераны войны, а также просто пенсионеры, перешагнувшие за 70 лет, редко дружат с интернетом. Но есть же молодые продвинутые родственники, было разъяснение там, откуда узнали о графике выдачи. Скорее всего, у людей их возраста сработал советский рефлекс – если что-то выдают бесплатно, обязательно кому-то не хватит. Хотя очереди в наше время – это атавизм, сохранившийся в отделах соцзащиты, поликлиниках и расчётных центрах, куда идут, что называется, не от хорошей жизни.
Как же можно изговнять (пардон за мой французский) хорошую идею, а заодно навести ещё одну тень на мэра города. Ведь элементарно – отправьте электронный проездной адресно заказным письмом с уведомлением. Тот, кто в силах сесть в транспорт, дойдёт и до почты. Или составьте порайонные списки и пустите по адресам молодёжь, состоящую в первичных партийных организациях (типа «Молодой гвардии»), они это себе в актив запишут. Не знаете, как это сделать? Наймите на работу ту же Доценко, она вам всё организует. Было бы желание и мозги…
…хотя лично меня не покидает ощущение, что где-то рядом с мэрией засели провокаторы.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD