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"Вольное дело": Семеро смелых. Олег Кодола принят в Ассоциацию независимых журналистов и блогеров

Конец этой рабочей недели выдался на редкость плодотворным для «Вольного дела».

Утром в Ассоциацию независимых журналистов и блогеров был принят известный в регионе теле- и радиожурналист Алексей Рэдфорд, ныне представляющий радиостанцию «Эхо Москвы – Северодвинск».

Ближе к вечеру пятницы прошел все необходимые согласования Олег Кодола.

Олег – известный человек в блогосфере, автор книг по развитию туризма, предприниматель в сфере организации отдыха, позиционирует себя как независимый гид.

Сейчас он находится в сложном противостоянии с чиновниками МО «Соловецкое» - Евгений Тютюков и Александр Магид подали на него в суд, обвиняя во вторжении в их личное пространство. Кодола разместил в сети интернет запись «банных переговоров» вышеназванных чиновников, изобилующих ненормативной лексикой и подробностями устройства туристического бизнеса на Соловецком архипелаге.

В тоже время участники «Вольного дела» считают, что публичность чиновников подобного ранга -лишь небольшое возмездие за их высокие зарплаты, объемный соцпакет, привилегированность положения, а также высокую коррупционную составляющую данного вида деятельности.

Соответственно, с со вчерашнего вечера Олег Кодола находится под информационной защитой всех ресурсов, имеющихся в распоряжении участников Ассоциации.

Итак, на настоящий момент в «Вольном деле» состоят:

- Елена Горяшина (блогосфера);

- Олег Кодола (блогосфера);

- Алексей Рэдфорд («Эхо Москвы – Северодвинск»);

- Николай Прокофьев (Архсвобода);

- Илья Азовский («Эхо севера», ПСЗ);

- Андрей Рудалев («Беломорканал»);

- Леонид Черток (RUSNORD).  

28 январь 08:19 | : Политика / Культура

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