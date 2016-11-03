"Вольное дело": Семеро смелых. Олег Кодола принят в Ассоциацию независимых журналистов и блогеров

Конец этой рабочей недели выдался на редкость плодотворным для «Вольного дела».
Утром в Ассоциацию независимых журналистов и блогеров был принят известный в регионе теле- и радиожурналист Алексей Рэдфорд, ныне представляющий радиостанцию «Эхо Москвы – Северодвинск».
Ближе к вечеру пятницы прошел все необходимые согласования Олег Кодола.
Олег – известный человек в блогосфере, автор книг по развитию туризма, предприниматель в сфере организации отдыха, позиционирует себя как независимый гид.
Сейчас он находится в сложном противостоянии с чиновниками МО «Соловецкое» - Евгений Тютюков и Александр Магид подали на него в суд, обвиняя во вторжении в их личное пространство. Кодола разместил в сети интернет запись «банных переговоров» вышеназванных чиновников, изобилующих ненормативной лексикой и подробностями устройства туристического бизнеса на Соловецком архипелаге.
В тоже время участники «Вольного дела» считают, что публичность чиновников подобного ранга -лишь небольшое возмездие за их высокие зарплаты, объемный соцпакет, привилегированность положения, а также высокую коррупционную составляющую данного вида деятельности.
Соответственно, с со вчерашнего вечера Олег Кодола находится под информационной защитой всех ресурсов, имеющихся в распоряжении участников Ассоциации.
Итак, на настоящий момент в «Вольном деле» состоят:
- Елена Горяшина (блогосфера);
- Олег Кодола (блогосфера);
- Алексей Рэдфорд («Эхо Москвы – Северодвинск»);
- Николай Прокофьев (Архсвобода);
- Илья Азовский («Эхо севера», ПСЗ);
- Андрей Рудалев («Беломорканал»);
- Леонид Черток (RUSNORD).