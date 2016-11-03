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"Вольное дело": И вот их стало шесть

Только в отличии от героев известного стишка про десять негритят, Ассоциация независимых СМИ не убывает, а прибавляется новыми участниками.

К «Вольному делу» присоединился Алексей Рэдфорд.

Когда-то известный телеведущий АГТР «Поморья» несколько лет назад вернулся в родной ему Северодвинск, где сначала работал главным редактором городского телеканала ТВС, а потом перешёл на «Эхо Москвы – Северодвинск». Радиостанция имеет репутацию самой «ершистой», что соответствует общему духу Ассоциации.

На сегодняшний день состав «Вольного дела» таков: Елена Горяшина (блогосфера), Илья Азовский («Эхо севера», «Правда Северо-Запада»), Николай Прокофьев (Архсвобода), Алексей Рэдфорд («Эхо Москвы – Северодвинск»), Андрей Рудалев («Беломорканал»), Леонид Черток (RUSNORD).

Напомним, что на этой неделе компания «Медиалогия» опубликовала итоги 2016-го года, по которым участники «Вольного дела» признаны самыми цитируемыми в региональном медиапространстве.  

27 январь 08:18 | : Политика

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