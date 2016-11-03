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"Вольное дело" рулит! ТОП самых цитируемых медиаресурсов Архангельской области

Компания «Медиалогия» опубликовала итоговой рейтинг медиаресурсов Архангельской области за 2016.

Успех участников Ассоциации «Вольное дело» налицо. В ТОП-15 самых цитируемых СМИ региона 1-е место занимает ИА «Эхо севера», 3-е место за ИА RUSNORD, на 4-ом ИА «Беломорканал».

2-е место за сайтом 29.ru, который по общепринятым параметрам не полноценное информационное агентство, а интернет-агрегатором.

Отметим, что ещё два участника «Вольного дела» сайт Архсвобода и блогер Елена Горяшина не являются официально зарегистрированными средствами массовой информации и «Медиалогией» не рассматривались.

Тем не менее, ВСЕ участники Ассоциации обещают не снижать показателей и напора…  

24 январь 12:53 | : Политика

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