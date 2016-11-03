Патриарх Кирилл со смирением попросил депутатов Госдумы внимательно отнестись к чаяниям людей

Так Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к депутатам верхней и нижней палат Российского парламента, выступая на ставших уже традиционными V Рождественских парламентских чтениях в Государственной Думе, которые прошли сегодня на Охотном ряду.
Он подчеркнул, что в ходе церковно-парламентского диалога всегда достигалось взаимопонимание, и что государство и религия объединяются во имя духовных дел, не вмешиваясь в деятельность друг друга. Патриарх высоко оценил деятельность депутатов по защите христианских ценностей и призвал парламентариев работать над общенациональной идеей, определяющей вектор развития государства и общества.
Предстоятель РПЦ отметил, что «мы обязаны выражать свое мнение о том, что касается жизни людей».
«Нравственность всегда первична, а закон вторичен, - заявил Патриарх Кирилл. - Если бы это было не так, то мы бы жили в страшной системе межчеловеческих отношений».
Он обратил внимание на то, что кризис, который сегодня поразил многие зарубежные страны, – это вызов всему цивилизационному развитию.
«В современном мире существует множество идеологий, в основе который лежат разные мировоззрения. Но я глубоко убежден в том, что чаяниям и интересам народа отвечают лишь те принципы, которые зиждятся не на искусственно конструируемых идеологиях, но проистекают из нравственной природы человека», - сказал он, добавив, что в ряде стран на данный момент существует законодательный кризис из-за правовых норм, принятых вопреки "нравственному чувству".
«Мы открыто заявлением, что вторжение нигилистической, откровенно антирелигиозно и радикально настроенной политики в сферу личной и семейной нравственности чревато деградацией общества и способно привести и к катастрофическим последствиям. Популярный в некоторых государствах принцип зависимости общественной жизни от диктата различного рода меньшинств приводит к ценностной дезориентации людей. Принятие на себя нравственно сомнительной и асоциальной модели поведения, культ потребления, в основе которого лежит максимизация удовольствия, до неузнаваемости меняет человека, превращает образ и подобие Божие в бездушный механизм по борьбе за материальные блага», — сказал Патриарх Кирилл.
Также Патриарх призвал извечь уроки из исторического прошлого, и это касается, прежде всего, последнего столетия жизни России. Он сделал акцент на российско-украинских отношениях, подчеркнув, что «в семье народов исторической Руси нет лишних братьев», и что в последние годы «с дьявольским искусством между нами сеются семена вражды и ненависти, заставляя позабыть о том, что у нас общие герои и общая вера».
Главной заботой ответственного политика патриарх Кирилл назвал обеспечение духовно-нравственного развития человека и общества, особенную актуальность это приобретает в свете навязывания народу России т.н. «новых ценностей». «Вторжение антирелигиозно настроенной политики в общественную жизнь чревато полной духовной дезориентацией общества, - подчеркнул Предстоятель РПЦ. – Культ потребления до неузнаваемости меняет человека, превращая его в бездушное существо».
«Служить людям – это огромная моральная ответственность для тех, кто облечен властью», - подчеркнул Патриарх, и посоветовал: «когда вы сталкиваетесь с людскими проблемами, - не упускайте шанса для их решения».
После этого Патриарх озвучил ряд, как он выразился, «безотлагательных вопросов». В первую очередь, это законодательное запрещение абортов. «Слава Богу, мы наблюдаем определенный прогресс в этом вопросе. Однако, продолжая получать тысячи писем от верующих с просьбой призвать власти к решению проблемы абортов, прошу вас не оставлять усилий по поэтапному преодолению этого страшного явления», - сказал Патриарх Кирилл.
"Это не революционные изменения, а возвращение к норме жизни, без которой немыслимо счастье женщин и мужчин, невозможно будущее нашего народа", - отметил Предстоятель.
Он назвал мифом мнение о том, что с помощью аборта можно повысить материальное благополучие. "Жизнь, сохраняемая в материнской утробе, не может быть препятствием к чьему-либо материальному благополучию. Это фантом, это миф", - подчеркнул Патриарх. "Определяющую роль в этом вопросе играет понимание человеком своего благополучия. Но сегодня в жизни нашего общества, увы, действует циничный принцип: ради личного благополучия многие люди жертвуют жизнями своих потомков", - заявил Патриарх.
Он предложил выработать комплекс мер по поддержке материнства и детства. В частности, он сообщил, что в действующей редакции Налогового кодекса РФ установлено 15 категорий граждан, освобождаемых от уплаты налога на недвижимость.
"Многодетным семьям, к сожалению, не нашлось места среди льготных категорий. (...) Укрепление семей, в том числе материальное, это общенациональная задача. И поэтому я призываю пересмотреть список льготных категорий граждан на уровне федерального закона, добавив туда многодетные семьи с невысоким достатком", - подчеркнул патриарх Кирилл.
В числе «безотлагательных» мер Патриарх призвал депутатов ГД поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов – «мироедов», от чьих микрокредитов уже пострадало большое число граждан. «Это абсолютная аморальная практика ростовщичества», - подчеркнул Патриарх Кирилл. И здесь вопрос в том, как сделать микрозаймы не просто доступными для населения, как это происходит сегодня - под сотни процентов, а так, чтобы люди не попадали в финансовую кабалу. Патриарх привел пример Индии, где есть т.н. «банк для бедных», - нашелся человек, сам из бедняков, который дает возможность людям брать небольшие деньги под небольшие же проценты.
Следующая «безотлагательная мера» - в свете грядущих проблем с безработицей, которую неизбежно в ближайшем будущем принесет развитие прогресса и технологий. Патриарх призвал законодателей помнить о том, что в центр надо всегда ставить человека, а не технологический прогресс.
«Смиренно прошу депутатов Госдумы со вниманием отнестись к озабоченностям, которые заботят не только меня – они заботят всех людей. Это действительно чаяния народа, лишенные какой-либо политической составляющей, - обратился в конце своего выступления к депутатам Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. – Желаю всем вам крепости духовной, душевных сил, Божией помощи в ответственном служении народу России».