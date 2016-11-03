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Константи Щемелинин: Зачем Китай ставит ракеты у границ с Россией?

Китайская газета Global Times сообщила, что Китай разместил свои ракеты DF-41 недалеко от границы с Россией. Зачем КНР это сделали?

Ответ невероятно прост: Китай разместил свои стратегические межконтинентальные ядерные ракеты в самом защищенном и безопасном месте своей территории!

Китай не видит противника в России, плюс к тому РФ прикрыта мощной противоракетной обороной, поэтому вполне естественно укрыться в тени мощного союзника. Когда многие эксперты говорили о слабости Китая в военной области, они забывали, что КНР дружит с Россией, а РФ – одна из сильнейших в военном плане стран мира.

В биологии такое явление распространено: например, маленькие рыбки прячутся от хищных рыб среди ядовитых щупалец медуз.

Европейцы обычно атаковали Китай со стороны моря (так было в течение столетий), поэтому вполне естественно, что вблизи моря у Китая нет ядерных ракет. Также ведет себя и Россия, чья стратегические ракеты расположены за Уралом, а отнюдь не на границе с Украиной или Прибалтикой.

Россия отказала США в ядерном разоружении в обмен на снятие санкций, Китай разместил свой ядерный щит поближе к России, так что альянс между РФ и Китаем выглядит непоколебимым.

Как видно, у Китая все хорошо в военном плане – у него есть Россия!

Иной взгляд на ту же проблему читайте в ближайшем воскресном выпуске Итогов недели.

25 январь 08:16 | : Политика

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