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Читайте в Итогах недели от 22 января 2017 года (Еженедельный обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Поезд в никуда – Сербия поспешила нагнетать отношения с Косово, рассчитывая на поддержку России;

- Забавы Собянина – в Москве издали наглядное пособие по коррупции;

- К «закону о шлепках» - автор Итогов защищает свою семью как частную территорию;

- Шарада на осень – кто заменит Юркова и Палкина в региональных парламентах.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/37485-itogi-nedeli-s-16-po-22-yanvarya-2017-goda.html

22 январь 09:12 | : Политика

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