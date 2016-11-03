Читайте в Итогах недели от 22 января 2017 года (Еженедельный обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Поезд в никуда – Сербия поспешила нагнетать отношения с Косово, рассчитывая на поддержку России;
- Забавы Собянина – в Москве издали наглядное пособие по коррупции;
- К «закону о шлепках» - автор Итогов защищает свою семью как частную территорию;
- Шарада на осень – кто заменит Юркова и Палкина в региональных парламентах.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/37485-itogi-nedeli-s-16-po-22-yanvarya-2017-goda.html