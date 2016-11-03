Обама-опа, Трамп-па-па. В Америку пришло время исключительных президентов

Всё, у Соединённых Штатов Америки новый президент. Вроде бы, внешне вполне традиционный – белый мужчина гетеросексуальной ориентации. Но скандалов и пересудов вокруг него, как будто Трамп многодетная афроамериканка-лесбиянка, больная СПИДОМ. Бывает же такое…
Уходя, Обама пакостил, как мог. Нам пакостил, россиянам. Для своих же, американцев, он далеко не самый худший президент – 58 % популярности на момент сложения полномочий. О том, что он действительно принёс своей стране хорошего, я писал в международных Итогах года. Да, с внешней политикой дела обстояли похуже, особенно в отношениях с Россией. Но где записано, что президент США должен работать на радость москвичам и архангелогородцам? Нет такого пункта в их Конституции, я специально сверялся.
И наши президенты, Горбачёв и Ельцин, тоже работали не в интересах Америки, сколько бы недоумки-конспирологи их в этом не обвиняли. Просто им тогда казалось, и правильно, кстати, казалось, что стране, меняющей социализм на капитализм, стоит брать за основу именно американскую модель, как оптимальную в условиях нашей похожести. И я вернулся в своё время из США, потому что был уверен – так оно и произойдёт, какой дурака откажется от хорошей жизни. Про того дурака и почему не получилось – отдельный разговор. Но именно американцам заказали разрабатывать план переходного периода, а не каким-нибудь немцам-французам.
Ещё об Обаме отзываются как об утончённом интеллигенте, что так непривычно было Америке после ковбойствовавшего Буша. Знающие английский в совершенстве восхищаются изысканностью разговорного языка уходящего президента, а романтичные домашние хозяйки смотрели на его отношения с женой Мишель, как на любовный сериал. Всё это можно было предполагать с самого начала. Ведь Барак ненамного старше окончания американской сегрегации, его поколению цветных ещё по привычке приходилось из джинсов выпрыгивать, чтобы быть лучше своих белых сверстников –конкурентов.
Но я был с самого начала скептически настроен в отношении его персоны. И вот почему…
Барак Обама, прежде всего, войдёт в историю своей страны, как темнокожий президент. Всё остальное потом – и вывод войск из Ирака, и кризисы, и Ливия, и ликвидация бен-Ладена, и санкции против России. Он всё сам понимал с самого начала, чувствовал надежду в глазах соплеменников. Из-за этого такие вольности с миграционным законодательством, почти халявная для малоимущих медицинская страховка, за которую расплачивалось вкалывающее трудоспособное население, такая забота о любых проявлениях демократии, дамы капризной, иногда строящей уродливые гримасы. Барак-президент сам был МЕНЬШИНСТВОМ, при нём расправили плечи и другие меньшинства, в том числе сексуальные. Пусть он напрямую и не виноват в первом экономическом кризисе, начавшимся, как мы помним, с крушения двух крупнейших ипотечных банков, но косвенно его ожидаемый приход предопределил это – ничем не обеспеченные кредиты раздавали братьям по коже, белые же более прагматичны в подобных делах.
Поэтому я и не верил в победу Хиллари Клинтон… ещё одного ПЕРВОГО В ИСТОРИИ ПРЕЗИДЕНТА Америка просто не могла принять. Феминизм в правительстве… запрет на оральный секс в брачных отношениях… что ещё бы придумала эта обманутая жОнка? А что за ней последует… первый в истории президент – открытый гей… «парад гордости» заменяет День независимости? И всё это в ущерб другим целям. Я уже писал о том, что, поставьте мэром Архангельска инвалида-колясочника, и с пандусами больше проблем не будет. Зато появятся неожиданные проблемы с чем-нибудь другим… такова особенность человеческой природы.
Но самое интересное, что и Трамп уже вошёл в мировую историю, как первый американский президент, выигравший выборы с российской помощью. Пусть домыслы будут опровергнуты сотню раз, не имеет значения – это прикольно и будет повторятся все годы его правления.
А ведь Дональду так хотелось быть традиционным. Традиционным в представлении его круга стареющих и богатых белых мачо. Он, как и они, может позволить себе сказать в адрес мексиканских нелегалов «мокрые спины» (равносильно нашему… известному выражению, обращённому к загорелым гостям с юга), хлопнуть прилюдно жену по заднице – «а ну, Меланья, быстро в койку, не то золотую AmericanExpress отберу», пренебрежительно отозваться о тех, кто живёт на пособие, бездарно спародировать инвалида-журналиста. Последнее особенно отвратительно, но другого я от Трампа почему-то и не ждал. Он выиграл выборы на эпатаже, на пренебрежении к правилам приличия. Деловая интуиция ему подсказывает – действуй и дальше в этом направлении.
Но тут как раз и может быть облом. Потому что президент в Америке – не царь и уж точно не бог. Ему волей-неволей придётся оглядываться на команду, которую он по определению не сможет составить из одних друзей по спорту. Вот такая причуда демократии… не суверенной, самой обычной.
Тем более, он зря так с журналистами. Среди американских «акул пера» очень сильно понятие «корпоративная солидарность» (в России изрядно подзабытое). Уж как начнут «мочить», никому мало не покажется. Другое дело, если Дональд включит «обаяшку», он это умеет. Плюс немного денег… в тамошних СМИ тоже люди работают. Они уже написали Трампу открытое письмо с правилами игры, по которым они с ним согласны работать. Попробуйте представить такую же борзость от наших по отношению сами-знаете-к-кому … даже не смешно.
Всё, Трамп пришёл. Пока на четыре года, а там жизнь покажет. Жуть? Бросьте, так американцы пугают самих себя, адреналинщики хреновы. Кто бы у них не стал президентом – хоть Дональд, хоть Хиллари, хоть Микки (Маус), Америка выстоит, запас её прочности и демократические процедуры позволяют.
Мне почему-то завидно. А вам?
Леонид Черток