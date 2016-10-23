Международные итоги 2016 года - Трамп наш, что дальше? (США, Сирия, Европа, Украина)

Главное международное событие года – выборы президента США,
только о них и говорили. Можете называть американцев как угодно – хоть пиндосами, хоть кровососами, смеяться над ними на концертах Задорнова… но только ради повышения собственной самооценки. В реальности эта страна была и остаётся мировым лидером буквально во всём. Можете это отрицать - там не обидятся и вряд ли обратят внимание. Но в наших кинотеатрах всё равно крутят в основном американские фильмы (которые лично я смотрю крайне редко), покупают американские штаны джинсы, любой их Ford cамой базовой комплектации будет комфортней и надежней самой топовой «Лады». И это я только бытовую сторону беру, без учёта влияния США на мировую экономику и внешнеполитические расклады.
Год назад я прогнозировал, что следующим президентом Америки станет белый (обязательно) мужчина традиционной сексуальной ориентации. Потому что страна 8 лет доказывала свою устойчивость с темнокожим во главе. Хиллари? Увы, женщины – это вам не коньяк и не односолодовый виски - с годами они ни крепче, ни ароматней не становятся, там совсем другие химические процессы. Та первая леди США, коей когда-то сочувствовали обманутые разведёнки всего мира, стала напоминать злобную кикимору. Особенно по отношению к России. Как будто это Ельцин учил ее Билла… плохому. Мог на этих выборах победить нормальный белый мужик-демократ? Наверное. Но где такого было взять? Выдвинули на праймериз какого-то Сандерса, который по возрасту подходил в кандидаты ЦК КПСС… да и по взглядам тоже. Насчёт сексуальной ориентации не знаю (по-моему, там уже никакой нет).
Короче, делал я ставку на республиканца. Скорее на Джеба Буша, чем на Дональда Трампа, уж очень радикальным казался мне последний. И ошибся. Именно этого Америке и не хватало: чтобы ниггеры, мексикашки и бабы-дуры… после стольких лет толерантности через силу. Почти как после распада СССР, когда кухонный лексикон стал прорываться на трибуны, стадионы и экраны телевизоров. Учтите, я не говорю, что это хорошо… просто так было.
Предвыборная схватка была жаркой. Российское телевидение, а вместе с ним и 86 % наших избирателей, подверженных официальной агитации, отдали свои сердца экзальтированному миллиардеру, который заранее любил коллегу Путина. Уж в чём нас только не обвиняли, особенно в кибератаках на избирательную систему США. Не знаю, не знаю… вообще-то, мы можем. Вот в работу наших политтехнологов за океаном верю безоговорочно, потому что знаю прецеденты. А что? Как раз тот случай, когда ученики превзошли своих учителей. Они же нас учили демократически выбирать в начале 90-х. К тому же любой политтехнолог по своему внутреннему настрою наёмник… уж мне-то поверьте.
Но даже если во всём этом и была «рука Москвы», именно за радикального традиционалиста Трампа сыграли 8 лет правления Обамы. Потому что за этот период Америка досыта наелась «психологией меньшинства». Уже и гей-браки у них легализовали, и гей-парады проходят регулярно, и гей-клубы в основном спокойно работают - это была достойная битва, и они наконец её выиграли. На улицах люди всех цветов и форм, к которым подтягиваются соплеменники и единоверцы со всего мира - победа. Чёрный президент и госсекретарь - женщина, куда дальше? Как куда, чтобы и президент был в юбке, и не обязательно шотландец.
Но штука в том, что основной американский избиратель, тот, для которого выборы - долг перед родиной и почётная обязанность гражданина США (для них это самое дорогое звание) – как раз очень средний. Он любит хлопнуть жену по заднице и совсем не любит, когда по этому же месту его хлопают мужчины. Он искренне считает, что место бабы на кухне, а не на трибуне Белого дома. Он по-белому завидует таким как Трамп - и в смысле денег, и в смысле мужского успеха. «Ниггер» - нормальное слово в его обиходе, просто он старается не употреблять его на улице. Это тот средний американец, до сердца которого достучался Дональд.
Эпоха Обамыча кончилась. Только стоит ли его проклинать? Да, во внешней политике он начудил, влезая в любое shit, что попадалось на его президентском пути. Да, к нему у нас есть свои счёты. Но вот для американцев это совсем не худший президент, успешно боровшийся с экономическими кризисами. В интернете я наткнулся на список его достижений (неполитических), подозреваю, что он не полный.
Итак, за годы правления Обамы:
1.ВВП США вырос на 2 трлн.$, до 17 трлн.$.
2.Цены на недвижимость снизились на 18%.
3.Цены на продовольствие, медикаменты снижены в среднем на 11%.
4. Услуги ЖКХ - без изменений
5. Цены на топливо снизились на 50%.
6. США стали мировым лидером в добыче природного газа.
7. Успешно проведена медицинская реформа, число людей, которые не могут позволить себе страховку, снизилось вдвое.
8. Смертность снизилась на 7%.
9. Создано: 30 тыс. км новых дорог, 28 НПЗ, 60 новых аэропортов, реконструировано 116 старых. Пособие по безработице выросло с 1517 до 2211$, МРОТ вырос с 1100 до 1500$.
И ведь останется Барак недооценённым. Знаете, почему? Американцы привыкли хорошо жить, им кажется это нормальным, они не привыкли ценить постепенных улучшений. А им бы, как у нас в конце 91-го – сегодня прилавки магазинов пусты, а завтра вдруг полные. Впрочем, и мы ни фига не ценим…
А вот теперь интрига – станут ли друзьями Путин и Трамп? И отразится ли их взаимная симпатия (если таковая обнаружится) на отношениях России с Западом (чего там с одними США мелочиться)? Сможет ли Дональд своей властью снять санкции и совместно с нами решить «сирийскую проблему», о чём он не раз поминал в ходе избирательной кампании?
Штука в том, что Америка совсем не привыкла к авторитарному стилю правления. Чем больше будет чувствовать себя самостоятельным Трамп, тем больше его будет гасить Сенат, да и члены правительственной команды. Но вообще будет забавно… а вот с Хиллари было бы предсказуемо.
Мой прогноз: Тут два пути – или наши отношения с США будут улучшатся, или испортятся так, что и Трумэну не снилось. В любом случае, Трамп мне представляется человеком крайностей… или талантливо играет в такого. Шоу только начинается, будем наблюдать. Главное, чтобы без крови…
А теперь на Ближний Восток, в Сирию - куда же ещё. Страна, которую когда-то называли «сердцем арабского мира», по факту стала жертвой неудавшейся «арабской весны». То есть, начали скидывать Башара Асада, но силёнок закончить не хватило. А тут и Россия повела себя, как мало кто ожидал, объявив эту страну своим «Куликовым полем» в борьбе с международным терроризмом.
Я к этому громкому заявлению с настороженностью отношусь. По-моему, там есть большая составляющая личных амбиций Путина, которого свои же силовики-патриоты достали укорами по поводу сдачи позиций в Ливии. С другой стороны, ИГИЛ действительно существует, как и воинствующий ислам в целом. До этого с ним более-менее успешно боролся Израиль… если бы левые силы не мешали, в том числе, и наши.
Мы ввязались, мы втянулись, мы воюем. Пока летаем и бомбим, ещё ничего. Но если влезем в наземную операцию… Вспомните, нас когда-то отнюдь не баловали подробностями того, что происходит в Афганистане. Потому что с объявлением о взятии какого-нибудь кишлака или ликвидации каравана с оружием, пришлось бы говорить о своих собственных потерях. И даже если не говорить, все прекрасно понимали, что война без жертв не бывает. Рассказать правду? Советский режим рухнул бы к 85-му году, ведь по отдельным солдатским могилам на отдельном кладбище отдельного Архангельска (for example) не понять масштаба того, во что влезла твоя страна.
У нас уже гибнут послы, лица неприкосновенные. Их убивают выстрелами в спину там, где не ожидаешь. Причём объявляют – это вам за Алеппо. Помните, как нам, советским школьникам, объясняли, почему американцы не могли победить во Вьетнаме даже теоретически? Потому что в партизанской войне регулярные части всегда проигрывают. Ну, а мы с чем имеем дело? При том, что в данном случае наша операция наступательная на чужой далёкой земле. Но Россия в ментальности своей больше привыкла к оборонительным войнам на своей земле. Вот оттесните нас от границ до самой Москвы, и мы тогда хоть Париж, хоть Берлин, хоть Дамаск… намотаем.
Недавно спросил у старшего сына, восьмиклассника, никогда игрой в войнушку не увлекавшегося и в армию служить не собиравшегося – пойдёшь в Сирию (как раз стоял шум насчёт отправки призывников, как потом выяснилось, контрактников)? Он неожиданно сурово посмотрел на меня – пойду, террористов нужно уничтожать. Значит, вырос. Не столько морально-нравственно, тут я не уверен, сколько физиологически – адреналин заиграл в одном месте. Так и мы когда-то всей дивизией писали заявления на отправку в Эфиопию, совершенно не представляя, кто и за что там воюет. И пришедшие в армию после нас так же бодро заходили в Афганистан, чтобы по-быстрому разгромить религиозных мракобесов, насадить чуждый восточному менталитету социализм, и всё это с минимальными потерями. В итоге все три пункта так и не были выполнены. Зато есть оправдание – мы первыми дали по рукам радикальному исламу, который уже тогда начал проникать через южные границы Советского Союза. Кто-то гордится, а кто-то проклинает загубленную юность. Особенно те, кто вернулся без рук, без ног.
Пока в Сирии гибли наши лётчики, ещё ничего, у них профессия такая. Но гибель медсестёр дала обществу по шарам. А ведь увязаем всё глубже и глубже, и конца-края не видно.
Мой прогноз: Здесь опять надежда на Трампа. Или на то, что Асад занеможет желудком (есть умельцы), и, не слезая с толчка, подпишет своё отречение. Иначе это бесконечная история, ведь религиозный международный терроризм победить в принципе невозможно. Остаётся волноваться. Как за что?! За собственных детей, так быстро растущих.
У Европы одна проблема, которая перекрывает любые брекситы. В прошлом году я прогнозировал, что теракты в европейских столицах продолжатся, тут не нужно быть Нострадамусом. Но вот, что от взрывов перейдут к…
Мощный грузовик, врезающийся в праздно гуляющую толпу – это поистине дьявольская идея. Сначала в Ницце, на днях в предрождественском Берлине. Согласитесь, нападать с автоматами или подрывать вместе с собой взрывчаткой - какой-то анахронизм. В первом случае вам потребуются сообщники, иначе эффект будет незначительным. Ну, а то, что знают двое, знает и… верблюд (пожалею мусульманские чувства). Во втором - нужно эту взрывчатку изготовить, где-то хранить, потом пронести в то же метро… сколько пунктов, где можно спалиться, так ничего и не совершив. А уж взрывать самого себя… как минимум, неаппетитно.
Другое дело многотонное ревущее чудовище. Не вызывающее ни у кого подозрений до самого последнего момента (или первого раздавленного), особенно там, где весело, куда постоянно подвозят жрачку-выпивку, как на многострадальную немецкую ярмарку. И эффект жуткий, и трупов сколько надо, и есть возможность самому скрыться. А попробуй найди-вычисли потенциального злодея, если там за баранкой грузовых сплошь лица восточных национальностей, которым обленившиеся бюргеры свои тачки в аренду сдают. И всегда работоспособные… так как непьющие, и не только за рулём.
Но самый хит произошёл в немецком Кёльне как раз в прошлые новогодние праздники. На украшенные улицы вывалили толпы гостей с юга и стали… как в том анекдоте про утку: «А где у вас пруд? Где сядешь, там и прут». Причём свои действия они обосновывали вполне политически грамотно: «Вы должны быть ласковы со мной. Меня пригласила госпожа Меркель!». То есть, сама канцлер уже старовата для этого дела, а ты, фройляйн-фрау, за третий сорт сойдёшь.
Знаете, немки, может, и не против, те ещё… если судить по фильмам для взрослых. Но не так грубо и не на январской улице!
Называют какие-то фантастические цифры изнасилованных. Дошло до того, что немецкая предпринимательница Сандра Зелиц трансформировала собственный печальный опыт вечерних прогулок в коммерческую идею, которой сулят большие перспективы. Речь идёт о специальных спортивных «трусах безопасности», оснащенных тройной защитной системой от изнасилования.
Труселя снабжены аварийным сигналом мощностью 130 децибел, мягким протектором и шнурками повышенной прочности, устойчивыми, как утверждает фирма-производитель, к разрыву и разрезанию. Стоят недёшево (от сотки евро и выше), но спрос есть. Представляю, как волнуются немецкие мужики – «южане всех наших баб перетр…ют, и за нас возьмутся, им в пустыне всё равно кого…».
Мой прогноз: Тут так и просится старая армейская поговорка – «нас етить, а мы крепчаем». Но только не в расслабленной комфортабельной Европе, отвыкшей драться за свою жизнь и честь. Увы, здесь мы сталкиваемся с известным противоречием: что дороже интеллигентному человеку – собственный комфорт и безопасность или принципы равенства и интернационализма, которые нам прививали с детства. Всё-таки я выбираю первое. Надеюсь, что и Европа. Или неофашисты начнут выигрывать все выборы подряд.
Вы заметили, что наши СМИ практически не говорят и не пишут про то, что творится в странах бывшего СНГ? Ну, разве что Украина в лидерах - её возят мордой по паркету на каждом ток-шоу. Или это лицо бьют прямо в эфире, а потом хоть сто раз любуйся в интернете на превосходство русского кулака. Кошмар в том, что власть это чуть ли не поощряет, объясняя «ростом российского национального самосознания». А пригласили бы на передачу украинскую сборную по боксу, а по другую сторону Михеевых-Стариковых-Леонтьевых в ряд поставили. И без капы во рту. Я бы посмотрел…
С Крымом вроде успокоились – он наш (пусть там и отдыхать так себе). Территорией непрекращающейся телевизионной истерики стал Донбасс. Я последовательно стою на позиции – чума на все дома, что приложили руки к этому безобразию. По телевизору нам рассказывают, что корень зла в украинской военщине, жители региона хотят самостийности и самоопределения. Однако моя знакомая, известная в прошлом архангельская журналистка, пишет, что её донецкие родственники как раз проклинают новую местные власть и хотят обратно в Украину. Правда, знакомая давно живёт на американском континенте, может быть в этом всё дело?
Или в разности взглядов и воспитании? Мне тошно было смотреть на шоу, что устроили из похорон Моторолы. Для меня он примитивный неудачник по мирной жизни, оказавшийся удачным военным авантюристом, чуть ли не мародёром, о чём говорят многочисленные свидетельства его же однополчан. Таких, кстати, в плен, как правило, не берут, брезгуют, просто пристреливают где-нибудь за углом. Однако толпа хочет видеть в нём героя испанских интернациональных бригад (со мной по этому поводу долго ругались).
А вы, уважаемые, вспомните фильм на эту тему - «Добровольцы». Это была целая философия – добровольно спуститься под землю и рыть метро, мечтать о небе и взлететь, уехать на Дальний Восток и уйти в море. То есть, состоятся во всех своих делах. И в военных тоже. А что у этого Моторолы сложилось на гражданке? Гранитный цех при провинциальном кладбище, невзрачный малорослый мужичонка… а на войне какую кралю отхватил. Типичный фальшивый герой нашего времени. И не пытайтесь переспорить, бесполезно.
Что касается остальных республик бывшего СССР. Ни шатко, ни валко. Вон, в Беларуси трёх журналистов арестовали, но, так как Лукашенко ведёт себя достаточно скромно по отношению к Большому Брату, вроде и незаметно. Где происходят выборы, о тех и пишем… только ничего существенно не меняется. Об Америке писать интересней… это я вам говорю.
Мой прогноз: Несмотря на все разговоры о якобы возможном возрождении Союза в новом качестве, это лишь мечты при ясной Луне. Мы давно чужие друг другу, а отношения на низовом родственном уровне давно выстроены, их лучше насильно не притягивать, чтобы не порвать. С Украиной… как и в прошлом году – лишь бы хуже не было.
Леонид Черток